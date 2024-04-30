От вакцинации до психолога: 7 возможностей полиса ДМС, о которых вы могли не знать

Сравни: в ДМС могут входить услуги вакцинации и "второго мнения"

3:04 Your browser does not support the audio element. Страхование

Российские работодатели часто включают в соцпакет полис добровольного медицинского страхования (ДМС). Большинство сотрудников получают по нему только стандартные виды медпомощи, хотя диапазон предоставляемых услуг по страховке может быть гораздо шире. Сравни. ру опросил страховщиков и клиники и выяснил, какие неочевидные возможности есть у полиса ДМС.

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Вакцинация

Во многие полисы ДМС входит вакцина от гриппа. В зависимости от эпидемиологической ситуации в страховку могут включить также вакцину от кори, энцефалитного клеща и т. д.

"Второе мнение"

Почти у всех страховых компаний есть бесплатная услуга — получение "второго мнения" в федеральных медцентрах. Если у пациента сложный клинический случай, страховщики могут помочь с организацией такой консультации.

Медикаменты

В некоторых случаях страховщик может согласовать курс инъекций, который необходим пациенту и проводится в лечебно-профилактическом учреждении. При этом стоимость лекарств в страховку не входит, но может быть предусмотрена бесплатная доставка медикаментов из аптеки.

Стоматология

Лечить зубы по ДМС выгодно, так как это один из самых дорогостоящих видов медпомощи. Обычно набор стоматологических услуг в полисе ограничен, но даже они позволят вам существенно сэкономить на уходе за ротовой полостью. Кроме того, клиники могут предлагать хорошие скидки на услуги, не входящие в страховку, например протезирование.

Психологическая поддержка

В зависимости от программы ДМС, сотрудники могут получить как очную, так и дистанционную поддержку психолога. Обычно количество очных консультаций ограничено, в то время как работать с психологом удаленно можно столько, сколько потребуется.

Чек-ап

Опрошенные Сравни.ру страховщики отметили, что чек-ап (комплексное медицинское обследование) обычно не входит в программу ДМС, но компании могут включать в полис экспресс-версию этой услуги. Это помогает им повысить лояльность клиента и продлить с ним договор корпоративного страхования.

Сопровождение при онкологии

Страховые компании нередко включают в полис услуги, связанные с онкологическим заболеваниями. Кто-то после постановки диагноза оказывает юридическую и консультационную помощь, помогая направить пациента в государственные клиники для получения лечения в рамках ОМС, оказывая при этом юридическую помощь и консультации. Другие предлагают лечение клиентов у себя за доплату 15-20 тысяч на человека сверх страховки ДМС.

В полис могут входить и другие виды медпомощи: телемедицина, массаж, физиотерапия и т. д. Эксперты рекомендуют внимательно прочитать условия договора страхования, чтобы максимально воспользоваться его возможностями.