От вакцинации до психолога: 7 возможностей полиса ДМС, о которых вы могли не знать

Российские работодатели часто включают в соцпакет полис добровольного медицинского страхования (ДМС). Большинство сотрудников получают по нему только стандартные виды медпомощи, хотя диапазон предоставляемых услуг по страховке может быть гораздо шире. Сравни. ру опросил страховщиков и клиники и выяснил, какие неочевидные возможности есть у полиса ДМС.
Во многие полисы ДМС входит вакцина от гриппа. В зависимости от эпидемиологической ситуации в страховку могут включить также вакцину от кори, энцефалитного клеща и т. д.
Почти у всех страховых компаний есть бесплатная услуга — получение "второго мнения" в федеральных медцентрах. Если у пациента сложный клинический случай, страховщики могут помочь с организацией такой консультации.
В некоторых случаях страховщик может согласовать курс инъекций, который необходим пациенту и проводится в лечебно-профилактическом учреждении. При этом стоимость лекарств в страховку не входит, но может быть предусмотрена бесплатная доставка медикаментов из аптеки.
Лечить зубы по ДМС выгодно, так как это один из самых дорогостоящих видов медпомощи. Обычно набор стоматологических услуг в полисе ограничен, но даже они позволят вам существенно сэкономить на уходе за ротовой полостью. Кроме того, клиники могут предлагать хорошие скидки на услуги, не входящие в страховку, например протезирование.
В зависимости от программы ДМС, сотрудники могут получить как очную, так и дистанционную поддержку психолога. Обычно количество очных консультаций ограничено, в то время как работать с психологом удаленно можно столько, сколько потребуется.
Опрошенные Сравни.ру страховщики отметили, что чек-ап (комплексное медицинское обследование) обычно не входит в программу ДМС, но компании могут включать в полис экспресс-версию этой услуги. Это помогает им повысить лояльность клиента и продлить с ним договор корпоративного страхования.
Страховые компании нередко включают в полис услуги, связанные с онкологическим заболеваниями. Кто-то после постановки диагноза оказывает юридическую и консультационную помощь, помогая направить пациента в государственные клиники для получения лечения в рамках ОМС, оказывая при этом юридическую помощь и консультации. Другие предлагают лечение клиентов у себя за доплату 15-20 тысяч на человека сверх страховки ДМС.
В полис могут входить и другие виды медпомощи: телемедицина, массаж, физиотерапия и т. д. Эксперты рекомендуют внимательно прочитать условия договора страхования, чтобы максимально воспользоваться его возможностями.
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