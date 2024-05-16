Фитнес для коленей: простое упражнения от валиков жира над коленями

Суперупражнение от валиков над коленями

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Это упражнение отлично работает на мышцы бёдер, ягодиц и икры, что помогает укрепить и выровнять тело. Регулярные занятия помогут убрать жир в области над коленями, делая их более стройными и подтянутыми.

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Упражнение "полурусалочка" отлично подходит для укрепления и уменьшения жира в области над коленями. Для его выполнения нужно стать на колени и сложить перед собой руки, выпрямите спину. На выдохе отклоните корпус назад. Держимся несколько секунд и возвращаемся в обратное положение. Делаем упражнение от 1 минуты.

Не забывайте включить в свою тренировку разнообразные упражнения для разных групп мышц и следить за правильным питанием, чтобы достичь максимальных результатов. Упражнение "полурусалочка" станет отличным дополнением к вашей фитнес-программе и поможет достичь желаемой формы в коленях.