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Фитнес для коленей: простое упражнения от валиков жира над коленями

Суперупражнение от валиков над коленями

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Спорт

Это упражнение отлично работает на мышцы бёдер, ягодиц и икры, что помогает укрепить и выровнять тело. Регулярные занятия помогут убрать жир в области над коленями, делая их более стройными и подтянутыми.

Как сделать колени красивыми? / Массаж для коленей / Асимметрия, нависание кожи и жир на коленях

Упражнение "полурусалочка" отлично подходит для укрепления и уменьшения жира в области над коленями. Для его выполнения нужно стать на колени и сложить перед собой руки, выпрямите спину. На выдохе отклоните корпус назад. Держимся несколько секунд и возвращаемся в обратное положение. Делаем упражнение от 1 минуты.

Не забывайте включить в свою тренировку разнообразные упражнения для разных групп мышц и следить за правильным питанием, чтобы достичь максимальных результатов. Упражнение "полурусалочка" станет отличным дополнением к вашей фитнес-программе и поможет достичь желаемой формы в коленях.

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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