Сестра Фёдора Бондарчука рассказала про детей режиссера

Сестра Федора Бондарчука назвала сына режиссера его копией

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Заслуженная артистка РСФСР Наталья Бондарчук в программе "Легенда" для RTVI призналась, что иногда ее брат, кинематографист Федор Бондарчук показывает ей своих детей.

Фото: youtube.com by канал RTVI Развлечения is licensed under public domain

По ее словам, наследники напоминают отца, просто они еще маленькие. Возможно, Бондарчук говорит лишь про сына Ивана, которого режиссеру родила супруга Паулина Андреева. Старшие дети Федора Бондарчука от первого брака уже взрослые.

"Мне иногда Федя присылает своих детей, ну просто копия он — маленькие только. Раскосые глаза, вот эти скулы. Это очень интересно. Самый красивый в нашей семье, конечно же, Костя Крюков", — заявила сестра постановщика.

При этом известно, что Наталья Бондарчук не присутствовала на второй свадьбе родственника.

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