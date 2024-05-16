Инсайдеры сообщают, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек не виделись почти два месяца — пара хочет развестись

Голливудский актер Бен Аффлек съехал от супруги, певицы Дженнифер Лопес на фоне слухов о разладе в семейной паре. Об этом пишет In Touch Weekly.
Так, анонимный источник сообщил, что у знаменитостей серьезные проблемы в отношениях, но именно Бен Аффлек не виноват в расставании.
"Они никогда не перестанут любить друг друга, но она не может его контролировать, а он не может ее изменить. Невозможно, чтобы это продолжалось", — заявил инсайдер.
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова стали парой в 2021 году после 18 лет расставания. Они поженились в 2022 году, сыграв тайную церемонию в Лас-Вегасе.
Ранее стало известно, что модель Дарья Клюкина продает одежду после рождения сына.
Telegram-каналы сообщают о новом всплеске русофобии в компании "Яндекс", о которой наше агентство уже не раз рассказывало.