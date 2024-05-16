Как отвадить соседских и своих котов гадить в цветочные клумбы — золотой способ опытных дачников

Если ваша кошка начала мимоходом использовать ваш цветник вместо лотка, пора принять меры, чтобы искоренить это неприемлемое поведение.
Оцените состояние кошачьего туалета
Удостоверьтесь, что туалет для кошки находится в идеальном состоянии и его чистят регулярно. Кошки часто отказываются от грязного лотка, так что первым шагом должна стать его постоянная очистка и своевременная замена наполнителя.
Измените расположение лотка
Перенесите туалет в место, где коту будет удобно его посещать. Оно должно быть легкодоступным, находиться в тихом и уединенном месте. Добавьте дополнительные лотки
В случае наличия нескольких кошек или большого дома может понадобиться установить еще несколько лотков. Каждому питомцу требуется свой личный туалет, иначе они могут начать пользоваться альтернативными местами, например, вашей клумбой.
Ограничьте доступ к клумбе
Если кошка продолжает обращать внимание на цветник как на место для туалета, закройте к нему доступ. Для этого подойдет сетка или другие барьеры.
Если проблема не решается, несмотря на ваши усилия, рекомендуется консультация с ветеринаром или специалистом по поведению, чтобы получить профессиональные рекомендации и советы.
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