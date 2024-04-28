Врач предупреждает, что аллергия на пыльцу может превратиться в серьёзное заболевание

В апреле и мае, как уточнила врач-аллерголог Надежда Логина, для многих людей возникает повышенная опасность в связи с риском возникновения перекрёстной пищевой аллергии.
"Одним из осложнений аллергии на пыльцу любых растений является так называемая перекрёстная пищевая аллергия. У пациентов, страдающих аллергией на пыльцу берёзы, чаще всего возникает непереносимость всех косточковых фруктов, что очень осложняет их жизнь", — сообщила Надежда Логина.
Время начала цветения деревьев может различаться в зависимости от их сорта и региона, однако обычно это происходит в апреле и мае. Аллергия на пыльцу берёзы часто проявляется симптомами, такими как заложенность носа, чихание, зуд и покраснение глаз. У некоторых людей возможно развитие аллергической бронхиальной астмы.
Помимо этого, сезонная аллергия на пыльцу может привести к развитию перекрёстной пищевой аллергии. Например, у многих пациентов, страдающих от аллергии на пыльцу берёзы, могут возникать реакции на яблоки, груши, сливы, черешни, абрикосы, персики и авокадо, отметила врач.
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