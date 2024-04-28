Врач предупреждает, что аллергия на пыльцу может превратиться в серьёзное заболевание

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Врач Логина: аллергия на пыльцу может стать перекрёстной пищевой

1:16
Здоровье

В апреле и мае, как уточнила врач-аллерголог Надежда Логина, для многих людей возникает повышенная опасность в связи с риском возникновения перекрёстной пищевой аллергии.

Врач Логина: аллергия на пыльцу может стать перекрёстной пищевой
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Одним из осложнений аллергии на пыльцу любых растений является так называемая перекрёстная пищевая аллергия. У пациентов, страдающих аллергией на пыльцу берёзы, чаще всего возникает непереносимость всех косточковых фруктов, что очень осложняет их жизнь", — сообщила Надежда Логина.

Время начала цветения деревьев может различаться в зависимости от их сорта и региона, однако обычно это происходит в апреле и мае. Аллергия на пыльцу берёзы часто проявляется симптомами, такими как заложенность носа, чихание, зуд и покраснение глаз. У некоторых людей возможно развитие аллергической бронхиальной астмы.

Помимо этого, сезонная аллергия на пыльцу может привести к развитию перекрёстной пищевой аллергии. Например, у многих пациентов, страдающих от аллергии на пыльцу берёзы, могут возникать реакции на яблоки, груши, сливы, черешни, абрикосы, персики и авокадо, отметила врач.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Кузнецова Елена
Врач - аллерголог-иммунолог
Специалист Копилева Виктория
Проводит диагностику и лечение экземы, розацеа, себорея, микозов, лишая, псориаза, дерматита, акне (угрей) и других дерматологических заболеваний кожи.
Специалист Царевский Кирилл
Проводит диагностику и лечение заболеваний иммунной системы, герпесвирусных и ВПЧ инфекций, аллергических заболеваний, лекарственной аллергии
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