От скандальной победительницы конкурса "Миссис Россия" Натальи Оскар ушёл супруг

От обладательницы титула "Миссис Россия" Натальи Оскар хочет уйти муж. Женщина закатывает публичные истерики по этому поводу.
Наталья Оскар жалуется на супруга, хабаровского миллиардера Романа Безматерных, который, по её словам, хочет лишить её родительский прав и не пускает домой. Мужчина, судя по предоставленной переписке, намерен также отобрать у жены право исполнять песни.
Известность Наталья приобрела после комментариев хейтеров с Сети. Не все интернет-пользователи оценили красоту женщины. Некоторые заподозрили её в том, что она преобразовала себя с помощью косметологических процедур. Любители естественной красоты возмущались, что во всей России не нашлось женщины с натуральной внешностью.
Ранее певица Вика Цыганова эмоционально прокомментировала внешность "Миссис Россия-2023".
Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.