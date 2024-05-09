От скандальной победительницы конкурса "Миссис Россия" Натальи Оскар ушёл супруг

Победительницу конкурса "Миссис Россия" бросил муж

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

От обладательницы титула "Миссис Россия" Натальи Оскар хочет уйти муж. Женщина закатывает публичные истерики по этому поводу.

Фото: https://vk.com/queenoscar by ВК-аккаунт Натальи Оскар is licensed under public doman

Наталья Оскар жалуется на супруга, хабаровского миллиардера Романа Безматерных, который, по её словам, хочет лишить её родительский прав и не пускает домой. Мужчина, судя по предоставленной переписке, намерен также отобрать у жены право исполнять песни.

Известность Наталья приобрела после комментариев хейтеров с Сети. Не все интернет-пользователи оценили красоту женщины. Некоторые заподозрили её в том, что она преобразовала себя с помощью косметологических процедур. Любители естественной красоты возмущались, что во всей России не нашлось женщины с натуральной внешностью.

Ранее певица Вика Цыганова эмоционально прокомментировала внешность "Миссис Россия-2023".