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От скандальной победительницы конкурса "Миссис Россия" Натальи Оскар ушёл супруг

Победительницу конкурса "Миссис Россия" бросил муж

0:57
Шоу-бизнес

От обладательницы титула "Миссис Россия" Натальи Оскар хочет уйти муж. Женщина закатывает публичные истерики по этому поводу.

Победительницу конкурса "Миссис Россия" бросил муж
Фото: https://vk.com/queenoscar by ВК-аккаунт Натальи Оскар is licensed under public doman

Наталья Оскар жалуется на супруга, хабаровского миллиардера Романа Безматерных, который, по её словам, хочет лишить её родительский прав и не пускает домой. Мужчина, судя по предоставленной переписке, намерен также отобрать у жены право исполнять песни.

Известность Наталья приобрела после комментариев хейтеров с Сети. Не все интернет-пользователи оценили красоту женщины. Некоторые заподозрили её в том, что она преобразовала себя с помощью косметологических процедур. Любители естественной красоты возмущались, что во всей России не нашлось женщины с натуральной внешностью.

Ранее певица Вика Цыганова эмоционально прокомментировала внешность "Миссис Россия-2023".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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