В социальных сетях вовсю обсуждается Наталья Оскар, ставшая победительницей конкурса "Миссис Россия-2023". Красоту женщины ставят под сомнение и пользователи, и звезды российского шоу-бизнеса.
Например, певица Вика Цыганова, которая тоже следила за историей, разворачивающейся вокруг Натальи, не смогла остаться в стороне.
"Все комментарии излишни. Это беда, и похоже, она нас победила", — в аккаунте "СтарХит" написала Цыганова.
Она не стала уточнять, что именно ей не понравилось в победительнице конкурса, но пользователи, в основном, критикуют неестественную красоту Оскар. Многие считают, что конкурсантка переборщила либо с пластическими операциями, либо с фильтрами. Хотя сама она утверждает, что у неё "всё натуральное".
"Слежу за питанием и не ем сладкое… Это мне помогает выглядеть хорошо без невероятного количества косметологических процедур и операций. Всё у меня в норме. Естественная, своя красота. В здоровом теле здоровый дух", — цитирует издание Наталью.
Напомним, после победы на конкурсе "Миссис Россия-2023" Оскар может поехать на международный конкурс. Также ей вручили путевку на Бали.
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