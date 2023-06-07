Вика Цыганова о "Миссис Россия": "Это беда, и, похоже, она нас победила"

1:23 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В социальных сетях вовсю обсуждается Наталья Оскар, ставшая победительницей конкурса "Миссис Россия-2023". Красоту женщины ставят под сомнение и пользователи, и звезды российского шоу-бизнеса.

Фото: https://cdn.iz.ru/sites/default/files/styles/900x506/public/news-2023-06/TASS_59646024.jpg?itok=2MobI0Mu

Например, певица Вика Цыганова, которая тоже следила за историей, разворачивающейся вокруг Натальи, не смогла остаться в стороне.

"Все комментарии излишни. Это беда, и похоже, она нас победила", — в аккаунте "СтарХит" написала Цыганова.

Она не стала уточнять, что именно ей не понравилось в победительнице конкурса, но пользователи, в основном, критикуют неестественную красоту Оскар. Многие считают, что конкурсантка переборщила либо с пластическими операциями, либо с фильтрами. Хотя сама она утверждает, что у неё "всё натуральное".

"Слежу за питанием и не ем сладкое… Это мне помогает выглядеть хорошо без невероятного количества косметологических процедур и операций. Всё у меня в норме. Естественная, своя красота. В здоровом теле здоровый дух", — цитирует издание Наталью.

Напомним, после победы на конкурсе "Миссис Россия-2023" Оскар может поехать на международный конкурс. Также ей вручили путевку на Бали.

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Россияне в шоке от победы Натальи Оскар в «Миссис Россия»