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"Не удивилась": Каллас отреагировала на её объявление в розыск в России

ERR: Премьер Эстонии Каллас отреагировала на ее объявление в розыск в России

0:59
Политика

МВД РФ объявило в розыск премьера Эстонии Каю Каллас за ликвидацию памятников советским воинам. Политик неоднократно выступала с русофобскими заявлениями. Она называла РФ угрозой для безопасности Запада, также она призывала "изолировать" нашу страну от "свободного мира".

ERR: Премьер Эстонии Каллас отреагировала на ее объявление в розыск в России
Фото: "Prime Minister Sanna Marin meets the Estonian Prime Minister Kaja Kallas in Helsinki 4.10.2021" by FinnishGovernment is licensed under CC BY 2.0.

Политик прокомментировала ситуацию, назвав решение России неудивительным, так как, по её мнению, это "обычная тактика запугивания", пишет ERR. Русофобка добавила, что это не заставит её замолчать, а Таллин будет и далее поддерживать Киев и усиливать европейскую оборону.

В январе этого года Каллас категорически отказалась выделять деньги на рост зарплат учителям, ведь для этого нужно найти дополнительно 46 млн евро, которых в бюджете нет из-за поддержки Украины. По словам политика, с 2022 года Эстония поставила Незалежной военную помощь на сумму около 500 млн евро.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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