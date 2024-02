"Не удивилась": Каллас отреагировала на её объявление в розыск в России

МВД РФ объявило в розыск премьера Эстонии Каю Каллас за ликвидацию памятников советским воинам. Политик неоднократно выступала с русофобскими заявлениями. Она называла РФ угрозой для безопасности Запада, также она призывала "изолировать" нашу страну от "свободного мира".

Фото: "Prime Minister Sanna Marin meets the Estonian Prime Minister Kaja Kallas in Helsinki 4.10.2021" by FinnishGovernment is licensed under CC BY 2.0.