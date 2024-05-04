Лера Кудрявцева показала переписку с Анастасией Волочковой после публичного скандала

Лера Кудрявцева предложила Волочковой помощь: "Настён, больно смотреть"

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева показала, что пыталась помочь балерине Анастасии Волочковой до того, как разразился публичный скандал.

Фото: https://vk.com/volochkova_a by ВК-аккаунт Анастасии Волочковой is licensed under public domain

Звезда ТВ опубликовала в своём Telegram-канале текст сообщения, который отправила в личку Анастасии Волочковой.

В переписке Кудрявцева заявила, что балерина, вероятно, не осознаёт свою проблему, поэтому она готова "помочь клиникой".

"Настенька милая, слушай, возможно, я не имею права и не моё дело. Но я считаю, что должна тебе сказать, ты добрая девочка и очень хочется помочь. Настён, возможно тебе помочь бросить пить? Я тебя очень прошу. Больно смотреть", — написала телеведущая Волочковой.

Кудрявцева объяснила, что в публичное поле проблему вынесла только после того, как ей никто не ответил в личном сообщении.

Ранее подруга Леры Кудрявцевой юрист Екатерина Гордон упрекнула Волочкову за её поведение.