Лера Кудрявцева показала переписку с Анастасией Волочковой после публичного скандала

Телеведущая Лера Кудрявцева показала, что пыталась помочь балерине Анастасии Волочковой до того, как разразился публичный скандал.
Звезда ТВ опубликовала в своём Telegram-канале текст сообщения, который отправила в личку Анастасии Волочковой.
В переписке Кудрявцева заявила, что балерина, вероятно, не осознаёт свою проблему, поэтому она готова "помочь клиникой".
"Настенька милая, слушай, возможно, я не имею права и не моё дело. Но я считаю, что должна тебе сказать, ты добрая девочка и очень хочется помочь. Настён, возможно тебе помочь бросить пить? Я тебя очень прошу. Больно смотреть", — написала телеведущая Волочковой.
Кудрявцева объяснила, что в публичное поле проблему вынесла только после того, как ей никто не ответил в личном сообщении.
Ранее подруга Леры Кудрявцевой юрист Екатерина Гордон упрекнула Волочкову за её поведение.
Артист раскрыл подробности личной жизни.