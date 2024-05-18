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Ошибки в уходе за кудрявыми волосами и как их избежать: советы экспертов

Какие распространенные ошибки мы совершаем в уходе за кудрявыми волосами

1:54
Моя семья » Красота и стиль

Не все кудрявые волосы выглядят как упругие завитки. Это открытие привело к изучению правильного ухода за кудрями. После экспериментов с феном с диффузором и подходящими средствами, автор добилась отличных результатов. Для создания этого гида мы обратились к топ-стилисту Ольге Гольдинской, которая помогла ответить на вопросы о кудрявых волосах.

Какие распространенные ошибки мы совершаем в уходе за кудрявыми волосами
Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Кудрявые волосы отличаются от прямых тем, что они пористые и сухие по природе, поэтому требуют дополнительного увлажнения и питания. Необходимо использовать средства, контролирующие упругость завитка и предотвращающие пушистость. Специальные линейки для кудрей включают шампунь, кондиционер и маску, а для стайлинга необходимы несмываемые уходовые средства, укладочные продукты различных форматов (пенка-крем, лосьон, молочко, флюид и т. д.). Некоторые используют шелковые наволочки, чтобы волосы меньше путались.

Избегайте продуктов с тяжелыми силиконами, которые утяжеляют волосы и могут выпрямить кудри неравномерно. Лучше использовать средства без сульфатов, парабенов, силиконов и спирта. Обязательны увлажняющие несмываемые средства, которые сохраняют влагу. Их выбирают по типу кудрей и желаемому эффекту.

Частые ошибки в уходе за кудрявыми волосами включают неправильное мытье, вытирание и сушку. Шампунь и кондиционер нужно выбирать без силиконов, чередуя мытье шампунем с моющими кондиционерами. Волосы нельзя тереть полотенцем, лучше аккуратно сжимать, формируя завитки. При сушке используйте слабый поток воздуха, не трогайте волосы до полного высыхания, затем разберите их пальцами для придания объема.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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