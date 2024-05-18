Ошибки в уходе за кудрявыми волосами и как их избежать: советы экспертов

Какие распространенные ошибки мы совершаем в уходе за кудрявыми волосами

1:54 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Не все кудрявые волосы выглядят как упругие завитки. Это открытие привело к изучению правильного ухода за кудрями. После экспериментов с феном с диффузором и подходящими средствами, автор добилась отличных результатов. Для создания этого гида мы обратились к топ-стилисту Ольге Гольдинской, которая помогла ответить на вопросы о кудрявых волосах.

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Кудрявые волосы отличаются от прямых тем, что они пористые и сухие по природе, поэтому требуют дополнительного увлажнения и питания. Необходимо использовать средства, контролирующие упругость завитка и предотвращающие пушистость. Специальные линейки для кудрей включают шампунь, кондиционер и маску, а для стайлинга необходимы несмываемые уходовые средства, укладочные продукты различных форматов (пенка-крем, лосьон, молочко, флюид и т. д.). Некоторые используют шелковые наволочки, чтобы волосы меньше путались.

Избегайте продуктов с тяжелыми силиконами, которые утяжеляют волосы и могут выпрямить кудри неравномерно. Лучше использовать средства без сульфатов, парабенов, силиконов и спирта. Обязательны увлажняющие несмываемые средства, которые сохраняют влагу. Их выбирают по типу кудрей и желаемому эффекту.

Частые ошибки в уходе за кудрявыми волосами включают неправильное мытье, вытирание и сушку. Шампунь и кондиционер нужно выбирать без силиконов, чередуя мытье шампунем с моющими кондиционерами. Волосы нельзя тереть полотенцем, лучше аккуратно сжимать, формируя завитки. При сушке используйте слабый поток воздуха, не трогайте волосы до полного высыхания, затем разберите их пальцами для придания объема.