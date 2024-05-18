Все товары сертифицированы: Дагестан планирует увеличить поставки продукции в исламские страны

Дагестан планирует увеличить поставки сельхозпродукции в исламские страны

0:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Дагестан планирует увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции в исламские страны с наибольшим спросом на баранину.

Фото: flickr.com by Lufa Farms is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

На XV Международном экономическом форуме "Россия — Исламский мир: KazanForum" председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил высокий интерес к дагестанской продукции, включая томаты и мясо. В регионе уже действует система сертификации халяль, что облегчает экспорт, сообщает ТАСС. Дагестан также заинтересован в экспорте риса и рыбы.

Основными торговыми партнерами являются Иран, Ирак, Турция, Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан.