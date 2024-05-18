Все товары сертифицированы: Дагестан планирует увеличить поставки продукции в исламские страны

Дагестан планирует увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции в исламские страны с наибольшим спросом на баранину.
На XV Международном экономическом форуме "Россия — Исламский мир: KazanForum" председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил высокий интерес к дагестанской продукции, включая томаты и мясо. В регионе уже действует система сертификации халяль, что облегчает экспорт, сообщает ТАСС. Дагестан также заинтересован в экспорте риса и рыбы.
Основными торговыми партнерами являются Иран, Ирак, Турция, Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан.
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