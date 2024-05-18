Названы 5 продуктов, которые помогут отрастить длину волос

Выпадение волос может быть вызвано целым рядом различных проблем — от дефицита железа до кожных заболеваний. Но доктор Амир Хан объяснил, что ваше питание также может усугубить ситуацию.
"Нет ни одного продукта, который может исправить рост ваших волос. Тем не менее, сбалансированная диета, богатая белками, витаминами и минералами, может способствовать росту волос", — сказал доктор.
По словам врача, важно включить в свой рацион яйца. Они содержат высокий уровень белка, из которого в основном состоят волосы. Они также содержат цинк и селен, которые могут поддерживать здоровый рост волос.
Доктор Хан также рекомендует добавлять ягоды в свой рацион. Они содержат витамин С, который необходим для выработки коллагена, и множество антиоксидантов, которые могут помочь защитить волосы от повреждений. Также рекомендуется есть зеленые листовые овощи, такие как капуста и брокколи, так как они содержат фолиевую кислоту, железо, витамин А и витамин С.
Орехи и семена также содержат витамин Е, который считается полезным для волос антиоксидантом.
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