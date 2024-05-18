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Названы 5 продуктов, которые помогут отрастить длину волос

Чтобы отрастить волосы, нужно добавить в свой рацион яйца и другие продукты

1:15
Здоровье

Выпадение волос может быть вызвано целым рядом различных проблем — от дефицита железа до кожных заболеваний. Но доктор Амир Хан объяснил, что ваше питание также может усугубить ситуацию.

Чтобы отрастить волосы, нужно добавить в свой рацион яйца и другие продукты
Фото: unsplash.com by Jesse Uli is licensed under Creative Commons CC0 1.0 о всеобщем общественном достоянии

"Нет ни одного продукта, который может исправить рост ваших волос. Тем не менее, сбалансированная диета, богатая белками, витаминами и минералами, может способствовать росту волос", — сказал доктор.

По словам врача, важно включить в свой рацион яйца. Они содержат высокий уровень белка, из которого в основном состоят волосы. Они также содержат цинк и селен, которые могут поддерживать здоровый рост волос.

Доктор Хан также рекомендует добавлять ягоды в свой рацион. Они содержат витамин С, который необходим для выработки коллагена, и множество антиоксидантов, которые могут помочь защитить волосы от повреждений. Также рекомендуется есть зеленые листовые овощи, такие как капуста и брокколи, так как они содержат фолиевую кислоту, железо, витамин А и витамин С.

Орехи и семена также содержат витамин Е, который считается полезным для волос антиоксидантом.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Копорева Наталья
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