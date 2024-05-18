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Без стыда и совести: Поплавская возмущена возвращением звезд после голой вечеринки

Яна Поплавская критикует возвращение участников скандальной вечеринки на ТВ

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Шоу-бизнес

Яна Поплавская выразила недовольство по поводу возвращения на телеэкраны участников известной "голой вечеринки", организованной Анастасией Ивлеевой.

Яна Поплавская критикует возвращение участников скандальной вечеринки на ТВ
Фото: Wikipedia by Юхапер is licensed under CC BY-SA 4.0

Актриса возмутилась, как можно, после участия в таком мероприятии, без стыда вернуться на экраны федеральных каналов, упоминая, что один из участников появился в рекламе сотового оператора, наряженный в "чудовище в перьях".

Поплавская также подчеркнула, что в России нет реального бойкота артистов за их публичные действия или высказывания, что, по ее мнению, подрывает моральные основы общества.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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