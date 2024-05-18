Без стыда и совести: Поплавская возмущена возвращением звезд после голой вечеринки

Яна Поплавская критикует возвращение участников скандальной вечеринки на ТВ

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Яна Поплавская выразила недовольство по поводу возвращения на телеэкраны участников известной "голой вечеринки", организованной Анастасией Ивлеевой.

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Актриса возмутилась, как можно, после участия в таком мероприятии, без стыда вернуться на экраны федеральных каналов, упоминая, что один из участников появился в рекламе сотового оператора, наряженный в "чудовище в перьях".

Поплавская также подчеркнула, что в России нет реального бойкота артистов за их публичные действия или высказывания, что, по ее мнению, подрывает моральные основы общества.