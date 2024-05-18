Без стыда и совести: Поплавская возмущена возвращением звезд после голой вечеринки

Яна Поплавская выразила недовольство по поводу возвращения на телеэкраны участников известной "голой вечеринки", организованной Анастасией Ивлеевой.
Актриса возмутилась, как можно, после участия в таком мероприятии, без стыда вернуться на экраны федеральных каналов, упоминая, что один из участников появился в рекламе сотового оператора, наряженный в "чудовище в перьях".
Поплавская также подчеркнула, что в России нет реального бойкота артистов за их публичные действия или высказывания, что, по ее мнению, подрывает моральные основы общества.
Ксения Бородина, известная телеведущая, поделилась в своем Instagram* историями о том, как она столкнулась с неожиданной аллергической реакцией.