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Постный овощной супчик: благодаря секретной заправке он получается густым и насыщенным

"Жареный" суп со сметаной: постный супчик получается густым и ароматным

2:08
Еда

Рецепт приготовления "жареного" супа со сметаной покорит вас своим вкусом и густой сливочной текстурой, несмотря на то, что готовится он совсем без мяса! Все дело в этом рецепте от RussianFood.com — в секретной заправке.

"Жареный" суп со сметаной: постный супчик получается густым и ароматным
Фото: commons.wikimedia.org by Miansari66 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты (на 5 порций):

— 450 г картофеля, очищенного и нарезанного кубиками,

— 130 г репчатого лука, очищенного и нарезанного,

— 100 г моркови, очищенной и натёртой на крупной тёрке,

— 130-150 г сметаны,

— 60 г муки — 15 г чеснока, очищенного и нарезанного,

— 2-3 веточки свежего укропа, измельчённые,

— соль и перец по вкусу,

— 3 столовые ложки растительного масла,

— 2 л воды.

Приготовление:

  1. В кастрюле нагрейте воду.
  2. На сковороде разогрейте половину растительного масла и обжарьте картофель до золотистой корочки. Переложите его в кипящую воду.
  3. На той же сковороде добавьте оставшееся масло и обжарьте лук до прозрачности. Добавьте его в кастрюлю с картофелем.
  4. В той же сковороде обжарьте морковь до мягкости. Добавьте её в кастрюлю.
  5. Добавьте чеснок в кастрюлю со сметаной. Посолите и поперчите по вкусу. Закройте кастрюлю крышкой и варите суп на среднем огне примерно 15-20 минут, пока картофель не будет мягким.
  6. В сухой сковороде обжарьте муку на небольшом огне до золотистого цвета, периодически помешивая. Дайте ей остыть.
  7. В миске смешайте остывшую муку с сметаной до получения гладкой консистенции.
  8. Добавьте сметанную смесь в кастрюлю с супом и хорошо перемешайте. Продолжайте варить суп ещё 2-3 минуты, пока он не станет густым и готовым к подаче.

Подавайте суп в тарелках, посыпьте свежим укропом и наслаждайтесь тёплым и ароматным блюдом. Готово! Вот вам рецепт "жареного" супа со сметаной. Приятного аппетита!

Ох и Вкусно же! Куриный Суп с секретной заправкой. Моему сыну хоть каждый день такой супчик подавай!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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