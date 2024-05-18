Постный овощной супчик: благодаря секретной заправке он получается густым и насыщенным

"Жареный" суп со сметаной: постный супчик получается густым и ароматным

2:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Рецепт приготовления "жареного" супа со сметаной покорит вас своим вкусом и густой сливочной текстурой, несмотря на то, что готовится он совсем без мяса! Все дело в этом рецепте от RussianFood.com — в секретной заправке.

Фото: commons.wikimedia.org by Miansari66 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты (на 5 порций):

— 450 г картофеля, очищенного и нарезанного кубиками,

— 130 г репчатого лука, очищенного и нарезанного,

— 100 г моркови, очищенной и натёртой на крупной тёрке,

— 130-150 г сметаны,

— 60 г муки — 15 г чеснока, очищенного и нарезанного,

— 2-3 веточки свежего укропа, измельчённые,

— соль и перец по вкусу,

— 3 столовые ложки растительного масла,

— 2 л воды.

Приготовление:

В кастрюле нагрейте воду. На сковороде разогрейте половину растительного масла и обжарьте картофель до золотистой корочки. Переложите его в кипящую воду. На той же сковороде добавьте оставшееся масло и обжарьте лук до прозрачности. Добавьте его в кастрюлю с картофелем. В той же сковороде обжарьте морковь до мягкости. Добавьте её в кастрюлю. Добавьте чеснок в кастрюлю со сметаной. Посолите и поперчите по вкусу. Закройте кастрюлю крышкой и варите суп на среднем огне примерно 15-20 минут, пока картофель не будет мягким. В сухой сковороде обжарьте муку на небольшом огне до золотистого цвета, периодически помешивая. Дайте ей остыть. В миске смешайте остывшую муку с сметаной до получения гладкой консистенции. Добавьте сметанную смесь в кастрюлю с супом и хорошо перемешайте. Продолжайте варить суп ещё 2-3 минуты, пока он не станет густым и готовым к подаче.

Подавайте суп в тарелках, посыпьте свежим укропом и наслаждайтесь тёплым и ароматным блюдом. Готово! Вот вам рецепт "жареного" супа со сметаной. Приятного аппетита!