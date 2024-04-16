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Картофельный суп с клёцками: варится быстро, нравится всем, несмотря на отсутствие мяса

Суп картофельный с клёцками: лёгкий, но сытный овощной супчик без мяса

1:34
Еда

Суп картофельный с клецками — это лёгкое и вкусное овощное блюдо. Готовится этот суп от RussianFood. com без мяса, причём очень быстро, но при этом он получается вкусным и питательным. А клёцки особенно нравятся детям!

Суп картофельный с клёцками: лёгкий, но сытный овощной супчик без мяса
Фото: commons.wikimedia.org by Miansari66 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты:

  • 1 морковь.
  • 3 картофелины,
  • 1 луковица,
  • 70-100 г муки,
  • 70 мл молока,
  • 50 г масла (сливочного или растительного).
  • 0,5 ч. л. соли,
  • зелень укропа и петрушки,
  • лавровый лист,
  • 1,5 литра воды.

Приготовление

  1. Для приготовления супа необходимо нарезать картофель кубиками и варить его на среднем огне до полуготовности.
  2. Отдельно обжарить мелко нарезанный лук и натёртую морковь на сливочном или растительном масле.
  3. Затем добавить обжаренные овощи в кастрюлю с картофелем, посолить, добавить лавровый лист и варить несколько минут.
  4. Для приготовления клецок нужно смешать молоко, соль и муку, чтобы получилась консистенция, напоминающая сметану.
  5. С помощью чайной ложки набирать небольшие порции теста и опускать их в кипящий суп. Варить клецки в супе около 5 минут.
  6. После приготовления клецок добавить мелко нарезанную зелень петрушки и укропа.
  7. Дать супу немного настояться, чтобы аромат и вкус раскрылись.

Готовый суп с клецками из картофеля готов к подаче. Подайте его горячим и наслаждайтесь нежным и ароматным вкусом этого овощного блюда.

Картофельный суп с клецками ( суп рецепт,вкусный суп) Potato soup with dumplings
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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