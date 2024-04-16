Картофельный суп с клёцками: варится быстро, нравится всем, несмотря на отсутствие мяса

Суп картофельный с клецками — это лёгкое и вкусное овощное блюдо. Готовится этот суп от RussianFood. com без мяса, причём очень быстро, но при этом он получается вкусным и питательным. А клёцки особенно нравятся детям!
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Ингредиенты:
1 морковь.
3 картофелины,
1 луковица,
70-100 г муки,
70 мл молока,
50 г масла (сливочного или растительного).
0,5 ч. л. соли,
зелень укропа и петрушки,
лавровый лист,
1,5 литра воды.
Приготовление
Для приготовления супа необходимо нарезать картофель кубиками и варить его на среднем огне до полуготовности.
Отдельно обжарить мелко нарезанный лук и натёртую морковь на сливочном или растительном масле.
Затем добавить обжаренные овощи в кастрюлю с картофелем, посолить, добавить лавровый лист и варить несколько минут.
Для приготовления клецок нужно смешать молоко, соль и муку, чтобы получилась консистенция, напоминающая сметану.
С помощью чайной ложки набирать небольшие порции теста и опускать их в кипящий суп. Варить клецки в супе около 5 минут.
После приготовления клецок добавить мелко нарезанную зелень петрушки и укропа.
Дать супу немного настояться, чтобы аромат и вкус раскрылись.
Готовый суп с клецками из картофеля готов к подаче. Подайте его горячим и наслаждайтесь нежным и ароматным вкусом этого овощного блюда.
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Картофельный суп с клецками ( суп рецепт,вкусный суп) Potato soup with dumplings