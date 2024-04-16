Картофельный суп с клёцками: варится быстро, нравится всем, несмотря на отсутствие мяса

Суп картофельный с клёцками: лёгкий, но сытный овощной супчик без мяса

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Суп картофельный с клецками — это лёгкое и вкусное овощное блюдо. Готовится этот суп от RussianFood. com без мяса, причём очень быстро, но при этом он получается вкусным и питательным. А клёцки особенно нравятся детям!

Фото: commons.wikimedia.org by Miansari66 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты:

1 морковь.

3 картофелины,

1 луковица,

70-100 г муки,

70 мл молока,

50 г масла (сливочного или растительного).

0,5 ч. л. соли,

зелень укропа и петрушки,

лавровый лист,

1,5 литра воды.

Приготовление

Для приготовления супа необходимо нарезать картофель кубиками и варить его на среднем огне до полуготовности. Отдельно обжарить мелко нарезанный лук и натёртую морковь на сливочном или растительном масле. Затем добавить обжаренные овощи в кастрюлю с картофелем, посолить, добавить лавровый лист и варить несколько минут. Для приготовления клецок нужно смешать молоко, соль и муку, чтобы получилась консистенция, напоминающая сметану. С помощью чайной ложки набирать небольшие порции теста и опускать их в кипящий суп. Варить клецки в супе около 5 минут. После приготовления клецок добавить мелко нарезанную зелень петрушки и укропа. Дать супу немного настояться, чтобы аромат и вкус раскрылись.

Готовый суп с клецками из картофеля готов к подаче. Подайте его горячим и наслаждайтесь нежным и ароматным вкусом этого овощного блюда.