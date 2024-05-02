Названо идеальное время игры с кошкой в день: богатырское здоровье обеспечено

Ученые назвали идеальное время игры с кошкой

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Вопрос о том, сколько времени в день следует посвящать играм с домашним питомцем, может озадачить даже опытных кошатников.

Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Точные цифры вы вряд ли найдете в любом руководстве.

Однако существуют общие рекомендации, которые утверждают, что внимательный владелец должен устраивать игровые сессии для своего животного каждый день, по крайней мере, дважды по 15 минут.

Почему эти советы имеют лишь ориентировочный характер?

Это связано с тем, что на потребность в играх влияют индивидуальные черты каждого питомца, такие как возраст, интерес к играм и способность к обучению.

К тому же, потребность кошки в активности может быть частично удовлетворена и без участия владельца, если в доме созданы соответствующие условия, например, есть возможность лазать по вертикалям, доступ к окнам или наличие других животных.

Поэтому, если вы стремитесь серьезно подойти к вопросу взаимодействия с кошкой, стоит проконсультироваться с зоопсихологом, который поможет разработать программу, учитывающую уникальные особенности вашего питомца.