Как узнать стоимость и перечень медицинских услуг, предоставленных по полису ОМС

Как получить сведения о медицинских услугах по полису ОМС?

1:41 Your browser does not support the audio element. Страхование

Все лица, застрахованные в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС), могут получить информацию о медицинских услугах, предоставленных им в разные периоды в любом из медицинских учреждений, где они обращались за помощью. Это включает в себя данные о стоимости услуг, которые были предоставлены бесплатно по полису ОМС.

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Согласно правилам ОМС, страховые медицинские организации, в которых застрахованы граждане, осуществляют информирование о предоставленных медицинских услугах и их стоимости на основании информации, полученной от медицинских учреждений.

Для просмотра списка медицинских услуг и уточнения их стоимости можно использовать личный кабинет на портале "Госуслуги", перейдя в раздел "Здоровье" и выбрав пункт "Сведения об оказанных медицинских услугах и их стоимости". Там будет доступна информация о услугах, оплаченных средствами ОМС.

Для официального получения информации необходимо направить письменное обращение в страховую медицинскую организацию, где выдан полис ОМС, или в Территориальный фонд ОМС в регионе получения услуг. Ответ поступит лично или будет отправлен по почте заказным письмом с уведомлением о доставке.

При обнаружении в записях информацию о медицинских услугах, которые не были оказаны, рекомендуется обратиться в отдел защиты прав застрахованных лиц страховой медицинской организации или напрямую в Территориальный фонд ОМС. Заявление о наличии ошибочных данных следует подать в письменной форме или через официальный сайт.