Алёна Водонаева рассказала о дружбе с Боней

Алена Водонаева и Виктория Боня, известные участницы проекта "Дом-2", долгое время не поддерживали отношения из-за конфликта, связанного с Степаном Меньщиковым.
Однако спустя 20 лет их отношения значительно улучшились. Они участвуют в общих медиапроектах, где у них сложились теплые, почти родственные взаимоотношения, хотя их жизни и интересы сильно различаются.
Дружба между их детьми также способствовала улучшению общения. Водонаева высоко оценивает доброту и надежность Бони, подчеркивая её готовность помочь в трудную минуту.
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