Алёна Водонаева рассказала о дружбе с Боней

Алена Водонаева и Виктория Боня: история примирения после лет разногласий

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алена Водонаева и Виктория Боня, известные участницы проекта "Дом-2", долгое время не поддерживали отношения из-за конфликта, связанного с Степаном Меньщиковым.

Фото: инстаграм аккаунт Алены Водонаевой

Однако спустя 20 лет их отношения значительно улучшились. Они участвуют в общих медиапроектах, где у них сложились теплые, почти родственные взаимоотношения, хотя их жизни и интересы сильно различаются.

Дружба между их детьми также способствовала улучшению общения. Водонаева высоко оценивает доброту и надежность Бони, подчеркивая её готовность помочь в трудную минуту.