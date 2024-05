Созданы бактерии, которые не только укрепляют пластик, но и ускоряют его разложение

Американские учёные из Калифорнийского университета в Сан-Диего создали генномодифицированные бактерии Bacillus subtilis, способные выдерживать высокие температуры производства пластика и эффективно разлагать его после попадания на свалку.

Фото: commons.wikimedia.org by Deeneris is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International