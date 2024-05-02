Созданы бактерии, которые не только укрепляют пластик, но и ускоряют его разложение

Американские учёные из Калифорнийского университета в Сан-Диего создали генномодифицированные бактерии Bacillus subtilis, способные выдерживать высокие температуры производства пластика и эффективно разлагать его после попадания на свалку.
Интересный эффект использования таких бактерий заключается в увеличении прочности пластика на 37% и уменьшении его склонности к разрыву на 30%. Такое свойство позволяет рассматривать бактерии как армирующий наполнитель.
Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Communications, открывают новые перспективы для утилизации термопластичного полиуретана, используемого во многих бытовых товарах.
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