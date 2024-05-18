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Турист из Индии убил девушку и спрятал тело в чемодан: подробности трагедии

Турист убил свою девушку в отеле Индии и, спряв её тело в чемодан, сбежал

0:52
Туризм

Турист из штата Харьяна убил свою девушку в индийском отеле, спрятал её тело в чемодан и сбежал с места преступления, как сообщает местное издание The Times of India (TOI).

Турист убил свою девушку в отеле Индии и, спряв её тело в чемодан, сбежал
Фото: pixabay.com by https://pixabay.com/en/users/PublicDomainPictures-14/ is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Согласно источнику, 13 мая 23-летний Винод прибыл в гостиницу города Манали вместе с 26-летней Шитал. Пара состояла в отношениях около трёх лет.

Через два дня Винод выписался из отеля и вызвал такси, но сотрудники заметили отсутствие его девушки и "слишком тяжёлый" чемодан. Это вызвало у персонала подозрения, и они вызвали полицию.

Когда полицейские прибыли, преступник уже сбежал, оставив чемодан. Внутри нашли тело Шитал. Винода арестовали несколько часов спустя на границе округа Куллу, куда он добрался на автобусе.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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