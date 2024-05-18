Турист из Индии убил девушку и спрятал тело в чемодан: подробности трагедии

Турист убил свою девушку в отеле Индии и, спряв её тело в чемодан, сбежал

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турист из штата Харьяна убил свою девушку в индийском отеле, спрятал её тело в чемодан и сбежал с места преступления, как сообщает местное издание The Times of India (TOI).

Фото: pixabay.com by https://pixabay.com/en/users/PublicDomainPictures-14/ is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Согласно источнику, 13 мая 23-летний Винод прибыл в гостиницу города Манали вместе с 26-летней Шитал. Пара состояла в отношениях около трёх лет.

Через два дня Винод выписался из отеля и вызвал такси, но сотрудники заметили отсутствие его девушки и "слишком тяжёлый" чемодан. Это вызвало у персонала подозрения, и они вызвали полицию.

Когда полицейские прибыли, преступник уже сбежал, оставив чемодан. Внутри нашли тело Шитал. Винода арестовали несколько часов спустя на границе округа Куллу, куда он добрался на автобусе.