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Россия идёт на рекорд: экспорт зерна взлетит до 45 млрд долларов в 2024 году

Россия может побить рекорд по экспорту зерновой продукции

1:07
Экономика

Россия в 2024 году планирует достичь рекордного показателя по экспорту зерновой продукции в 45 млрд долларов, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут.

Россия может побить рекорд по экспорту зерновой продукции
Фото: commons.wikimedia.org by Raimond Spekking is licensed under CC BY-SA 4.0

Для достижения этого результата необходимо развивать отечественный флот сухогрузов, поскольку на данный момент экспорт осуществляется с использованием иностранных судов, сообщает "Российская газета".

Лут также отметила, что к 2030 году экспорт российского семенного материала должен составить 155,8 млн долларов, по сравнению с 129,8 млн долларов в 2023 году.

Планируется, что уровень самообеспеченности России семенами отечественной селекции к 2030 году составит 75%, включая 95% по озимой пшенице, 82% по яровой пшенице, 55% по зернобобовым, 75% по подсолнечнику, 77% по кукурузе, 50% по картофелю и сахарной свёкле.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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