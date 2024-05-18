Несколько вещей, которые способны предсказывать домашние кошки: вы будете удивлены

Кошки – удивительные существа, обладающие способностями, которые кажутся нам феноменальными. Они способны даже предвидеть будущее.
Когда хозяин вернется домой
Благодаря своему острому слуху, кошка слышит ваши шаги задолго до того, как вы подходите к дому.
Действия хозяина, особенно связанные с едой
Кошки обладают отличной памятью и внимательно наблюдают за поведением своих хозяев. Они особенно хорошо запоминают все, что связано с кормлением.
Погоду
Будучи метеочувствительными, кошки могут предсказывать изменения в погоде. Если ваш кот свернулся клубочком и спит – ожидается дождь, если катается по полу – будет жара.
Ксения Бородина, известная телеведущая, поделилась в своем Instagram* историями о том, как она столкнулась с неожиданной аллергической реакцией.