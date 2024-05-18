Несколько вещей, которые способны предсказывать домашние кошки: вы будете удивлены

Стало известно, какие вещи могут предсказывать кошки

0:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки – удивительные существа, обладающие способностями, которые кажутся нам феноменальными. Они способны даже предвидеть будущее.

Фото: commons.wikimedia.org by Пэтынг is licensed under Creative Commons CC0

3 вещи, которые может предсказать ваша кошка

Когда хозяин вернется домой

Благодаря своему острому слуху, кошка слышит ваши шаги задолго до того, как вы подходите к дому.

Действия хозяина, особенно связанные с едой

Кошки обладают отличной памятью и внимательно наблюдают за поведением своих хозяев. Они особенно хорошо запоминают все, что связано с кормлением.

Погоду

Будучи метеочувствительными, кошки могут предсказывать изменения в погоде. Если ваш кот свернулся клубочком и спит – ожидается дождь, если катается по полу – будет жара.