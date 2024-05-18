Почему некоторые огородники обрывают цветы клубники?

Как обрыв цветков клубники влияет на урожай

1:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Обрыв цветков клубники — это одна из самых обсуждаемых практик среди огородников и садоводов. Некоторые считают, что обрыв цветков может значительно увеличить урожайность растения, в то время как другие считают, что это ненужное и даже вредное действие. Давайте попробуем разобраться, зачем огородники обрывают цветы клубники и как это может повлиять на растение.

Фото: commons.wikimedia.org by Liahim Nishpal is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike Attribution-Share Alike 4.0 International

Основной целью обрыва цветков клубники является увеличение урожайности плодов. При обрывании цветов, растение направляет всю свою энергию на рост ягод, а не на формирование и созревание семян. Как известно, клубника — это ягода, несущая семена на поверхности плода. Если цветки не обрывают, семена начнут развиваться и растение потратит много ресурсов на их формирование. В результате урожайность плодов снизится, а качество и вкус ягод ухудшится.

Кроме того, обрыв цветов клубники также может помочь в борьбе с болезнями и вредителями. Цветки являются местами скопления влаги, что способствует развитию грибковых заболеваний. При обрывании цветков, растение оказывается менее подвержено инфицированию и может лучше выдерживать атаку вредителей.

Однако, есть и альтернативная точка зрения, согласно которой обрыв цветков клубники несёт вред растению. Некоторые утверждают, что естественное формирование семян в плодах помогает растению быть более устойчивым к стрессовым условиям, таким как засуха или высокие температуры.