Сын Олега Газманова показал архивные кадры из детства с отцом и мамой

Родион Газманов показал фото молодых отца и матери

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сын Олега Газманова Родион Газманов поделился фотографиями с родителями времён своего детства.

Фото: https://www.instagram.com/rodder13 by Инстаграм Родиона Газманова is licensed under public domain

Родион Газманов разместил в своём "Инстаграме*" архивное фото. На снимке запечатлён Олег Газманов и его первая жена Ирина Газманова. Они держат за руки маленького сына Родиона, стоя на Красной площади у Покровского собора.

"Архивная весна. Деревья тогда были точно зеленее, а жизнь, разумеется, беспечнее. Не то чтобы я сильно скучаю по детству, но такие фотки часто могут отправить меня в путешествие по волнам памяти", — написал Родион Газманов под фотографией.

Ранее Олег Газманов объяснил сыну Родиону, что он находится в тени отца.

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