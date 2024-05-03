Сын Олега Газманова показал архивные кадры из детства с отцом и мамой

Сын Олега Газманова Родион Газманов поделился фотографиями с родителями времён своего детства.
Родион Газманов разместил в своём "Инстаграме*" архивное фото. На снимке запечатлён Олег Газманов и его первая жена Ирина Газманова. Они держат за руки маленького сына Родиона, стоя на Красной площади у Покровского собора.
"Архивная весна. Деревья тогда были точно зеленее, а жизнь, разумеется, беспечнее. Не то чтобы я сильно скучаю по детству, но такие фотки часто могут отправить меня в путешествие по волнам памяти", — написал Родион Газманов под фотографией.
Ранее Олег Газманов объяснил сыну Родиону, что он находится в тени отца.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Продюсер Иосиф Пригожин поделился праздничным контентом с торжества, посвящённого 57-летию Филиппа Киркорова.