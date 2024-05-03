Мария Захарова сообщила, что думает по поводу участия трансвестита в эстафете олимпийского огня

Захарова считает, что участие трансвестита в эстафете огня ОИ — глумление над спортом

1:22 Your browser does not support the audio element. Спорт

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала своё мнение относительно решения мэрии Парижа включить трансвестита Minima Geste в эстафету олимпийского огня на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года.

Фото: commons.wikimedia.org by сайт Совета Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Захарова выразила недовольство этим решением и призвала создавать свои собственные проекты, вместо того чтобы изменять смысл и искажать понятия, связанные со семьей, спортом и культурой.

"Как же им нравится касаться всего своим пороком. Создайте что-нибудь своё - зачем издеваться над тем, что создано не вами или задолго до вас? Семья, спорт, культура. Для чего глумиться и коверкать, извращая истинный смысл этих понятий?" — написала Захарова в соцсетях.

Дипломат подчеркнула, что творчество является божественным даром, а зло только разрушает и искажает, подменяя истинное значение традиционных ценностей.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским спортсменам участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом при соблюдении всех необходимых критериев и квалификации.