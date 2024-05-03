Мария Захарова сообщила, что думает по поводу участия трансвестита в эстафете олимпийского огня

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала своё мнение относительно решения мэрии Парижа включить трансвестита Minima Geste в эстафету олимпийского огня на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года.
Захарова выразила недовольство этим решением и призвала создавать свои собственные проекты, вместо того чтобы изменять смысл и искажать понятия, связанные со семьей, спортом и культурой.
"Как же им нравится касаться всего своим пороком. Создайте что-нибудь своё - зачем издеваться над тем, что создано не вами или задолго до вас? Семья, спорт, культура. Для чего глумиться и коверкать, извращая истинный смысл этих понятий?" — написала Захарова в соцсетях.
Дипломат подчеркнула, что творчество является божественным даром, а зло только разрушает и искажает, подменяя истинное значение традиционных ценностей.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским спортсменам участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом при соблюдении всех необходимых критериев и квалификации.
Продюсер Иосиф Пригожин поделился праздничным контентом с торжества, посвящённого 57-летию Филиппа Киркорова.