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Врач Гринь: при работе на даче необходимо пользоваться защитной одеждой, очками и перчатками

Россиянам рассказали, как избежать травм при работе на даче

1:18
Здоровье

Травматизм на даче не редкость. О том, как его избежать и что делать, если этого сделать не получилось, рассказал руководитель Клиники реконструктивной хирургии конечностей и таза НМИЦ травматологии и ортопедии имени академика Г. А. Илизарова Алексей Гринь.

Россиянам рассказали, как избежать травм при работе на даче
Фото: flickr.com by Секретариат Сюзанны is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Для начала нужно определить фронт работ и подготовить все инструменты и расходники. Приступать к работе нужно в удобном положении, используя перчатки, наколенники или коврики.

При работе с острым инструментом, например, лопатой, граблями или пилой, инструменты нужно выбирать по своему росту. Не забывать иногда отдыхать и менять рабочую руку.

При переносе тяжёлых предметов всегда пользуйтесь тележкой или просите помощи. При выдергивании больших корней лучше использовать рычаг, чтобы их подкопать.

Используйте защитную одежду и очки. А ещё не забывайте о смене работы, чтобы не перегружать одни и те же мышцы.

Если всё же травма случилась, главное — не паниковать. Очистите рану чистой проточной водой, при необходимости обработайте раствором йода или зелёнкой. Если нужно — наложите чистую повязку и обратитесь в травмпункт.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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