Избавляемся от кроличьих морщин: советы косметолога

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Кроличьи морщины: что это и как с ними бороться

0:48
Моя семья » Красота и стиль

Появление морщинок — естественный процесс, но что такое кроличьи морщины и как избежать их закрепления на лице? Об этом мы поговорили с косметологом Кристиной Петровой.

Кроличьи морщины: что это и как с ними бороться
Фото: flickr.com by Mark J Sebastian is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Кроличьи морщинки локализируются сбоку от носа и с возрастом становятся все отчетливее. Кристина рекомендует взять под контроль мимику и ввести расслабляющие упражнения для лица. Увлажнение играет ключевую роль в борьбе с морщинами, поэтому важно поддерживать водный баланс и следить за тем, как вы едите, чтобы равномерно распределять нагрузку на мышцы лица.

Защита от солнца также не менее важна, поэтому Кристина рекомендует использовать средства с SPF даже в зимнее время, чтобы предотвратить появление ранних морщин, включая кроличьи.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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