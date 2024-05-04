Фитнес-тренер рассказала, кому нужно делать силовые упражнения со штангой

Фитнес-тренер рассказала, кому нужно делать силовые упражнения со штангой

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Фитнес-инструктор Наталья Горбунова объяснила, кому нужны силовые тренировки со штангой и какие упражнения стоит делать.

Фото: commons.wikimedia.org by Jajone86 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

По ее словам, которые приводит "СЭ", если человек решил заниматься силовыми упражнениями, ему нужно получить консультацию от врача, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний.

Перед тренировкой со штангой надо сделать разминку. Затем упражнения нужно выполнять плавно по правильной технике.

Тренер рассказала, что со штангой могут заниматься и дети, и люди в возрасте, но под чутким руководством инструктора.

Эффективные упражнения со штангой: плие; выпады и приседания.