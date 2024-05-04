Открылась правда, почему кошка откликается на "кис-кис": ученые нашли ответ

Ученые ответили, почему кошка откликается на "кис-кис"

1:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Обычно, когда кошка бежит к своему владельцу после того, как он произнесет знакомое "кис-кис", она получает вознаграждение в виде пищи, ласки или игры. Это может быть одной из причин, почему кошки так охотно реагируют на этот звук. Но существуют и другие объяснения.

Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Например, есть предположение, что звучание "кис-кис" напоминает кошкам природные звуки, такие как шелест травы или звук жужжания насекомых.

Также стоит упомянуть исследования, посвященные тому, как кошки воспринимают звуки. Исследования показывают, что мягкие, нечеткие звуки, такие как "к", "с" и "п", особенно привлекают внимание этих животных, когда они произносятся отдельно от слов.

Ученые также отмечают, что звук "с" содержит много высоких частот по сравнению с другими звуками. Поскольку кошки слышат в более высоком диапазоне, чем люди, эти звуки выделяются для них, и кошки стремятся установить, откуда исходит этот "шум".