Московские фабрики изготовили 3,6 млн куличей к Пасхе: общий вес продукции поражает

Московские фабрики произвели свыше 3,6 млн пасхальных куличей

1:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

К празднованию Пасхи в Москве местные производители кондитерских и булочных изделий выпустили значительное количество куличей — более 3,6 миллиона штук, с общим весом превышающим 1,2 тысячи тонн.

Фото: flickr by Лохмотья is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Москва является одним из крупнейших производителей хлебобулочных и кондитерских изделий в России, где работают около 120 предприятий, занято около 18 тысяч человек. Перед праздником эти предприятия увеличивают объемы производства, чтобы удовлетворить спрос на качественные праздничные изделия.

Среди крупных производителей выделяется кондитерско-булочный комбинат "Черемушки", который произвел к Пасхе более 1,3 миллиона куличей и кексов, что составляет около 546 тонн продукции. В ассортименте компании 15 различных видов пасхальных изделий. Ещё один значительный производитель — булочно-кондитерский холдинг "Коломенский", выпустивший более 2,2 миллиона куличей общей массой более 700 тонн, включая изделия с цукатами, вишней, изюмом, сгущенным молоком, творогом и клюквой, сообщает ТАСС.

Кондитерский комбинат "Добрынинский" изготовил около 50 тысяч пасхальных куличей (примерно 19,5 тонн), предлагая три вида изделий: творожные с изюмом и цукатами, йогуртовые с цукатами и классические с изюмом. "Царский пряник" выпустил более тонны куличей ручной работы, что на 40% больше по сравнению с прошлым годом, с общим числом более 2,5 тысяч изделий.