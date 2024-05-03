Пень удалите легко: рассыпьте вокруг него этот продукт из кухни — без больших усилий избавитесь от части ствола дерева

Удаляем пень с помощью соли

0:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Если на участке есть пень, от которого надо избавиться, воспользуйтесь данным продуктом. Речь идёт о соли. На каждый пень необходимо использовать около 2 кг соли. Как её применять:

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В пень следует просверлить одно или несколько отверстий глубиной 15-20 см. Засыпать соль в отверстие, при необходимости пролить водой, особенно если пень слишком сухой. Покрыть пень рубероидом или плёнкой. Очистить растительность вокруг пня и равномерно посыпать землю солью.

Этот метод позволяет разрушить пень. Но следует избегать высадки растений в почву вокруг пня сразу после обработки.