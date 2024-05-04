Белки-переносчики проказы: результаты археологических раскопок в средневековом Винчестере удивили учёных

Current Biology: красные белки переносили проказу в средневековой Англии

0:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологические раскопки в средневековом Винчестере показали, что белки были ключевыми носителями штаммов бактерии Mycobacterium leprae, вызывающей проказу.

Фото: 'Belinda' by Peter Trimming is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Исследователи из Университета Базеля и Университета Лестера провели генетический анализ останков красных белок и обнаружили, что они могли передавать болезнь людям. Обнаруженный штамм проказы у белок тесно связан с теми, что нашли у людей той же эпохи в Винчестере, что указывает на возможное совместное распространение инфекции между животными и людьми в средние века, сообщает Current Biology.

Это открытие расширяет понимание истории проказы и подчеркивает значимость археологических находок для изучения долгосрочных механизмов передачи инфекций.