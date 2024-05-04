Белки-переносчики проказы: результаты археологических раскопок в средневековом Винчестере удивили учёных

Археологические раскопки в средневековом Винчестере показали, что белки были ключевыми носителями штаммов бактерии Mycobacterium leprae, вызывающей проказу.
Исследователи из Университета Базеля и Университета Лестера провели генетический анализ останков красных белок и обнаружили, что они могли передавать болезнь людям. Обнаруженный штамм проказы у белок тесно связан с теми, что нашли у людей той же эпохи в Винчестере, что указывает на возможное совместное распространение инфекции между животными и людьми в средние века, сообщает Current Biology.
Это открытие расширяет понимание истории проказы и подчеркивает значимость археологических находок для изучения долгосрочных механизмов передачи инфекций.
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