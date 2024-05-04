Эффективность камер фиксации снижает доход автостраховщиков

Снижение аварийности приводит к снижению дохода автостраховщиков

1:25 Your browser does not support the audio element. Страхование

Камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД бьют рекорды, выявляя в среднем 7,6 тысячи нарушений на один комплекс. Количество комплексов фотовидеофиксации в стране постоянно увеличивается, что приводит к росту выявляемых нарушений.

Фото: commons.wikimedia.org by Paweł Zdziarski is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Камеры начали активно оснащаться дополнительными функциями, что позволяет им выявлять большее количество нарушений. В прошлом году было возбуждено 240,1 миллиона дел об административных правонарушениях в области безопасности дорожного движения, что на 17,6% больше, чем годом ранее. Почти 221 миллион дел было возбуждено с камер, что составляет 92% от общего количества. Количество нарушений, выявленных с помощью камер, выросло на 20,3% по сравнению с 2022 годом. Расширение функционала работы камер привело к росту выявленных нарушений, таких как пользование световыми приборами и нарушение правил движения по автомагистрали.

Количество нарушений, выявленных непосредственно сотрудниками полиции на дорогах, снизилось на 7% по сравнению с годом ранее. С одной стороны, эти показатели влияют на снижение аварийности, с другой стороны приводят к снижению доходов автостраховщиков.