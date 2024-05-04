Вкуснее майонеза! Готовим домашний морской соус для вкусных бутербродов
Как приготовить морской соус
0:29
Домашний морской соус для вкусных бутербродов с морепродуктами или мясом.
Фото: commons.wikimedia.org by Marion Deveaud is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты
- 2/3 стакана сгущённого молока с сахаром
- 1/4 стакана белого уксуса
- 1/2 чайной ложки чесночного порошка
Приготовление
Взбейте сгущённое молоко, уксус и чесночный порошок в небольшой миске до получения однородной массы. Поставьте соус в холодильник минимум на 1 час перед подачей.
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru
Соус, который сделает любое блюдо намного вкуснее