Вкуснее майонеза! Готовим домашний морской соус для вкусных бутербродов

Как приготовить морской соус

0:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Домашний морской соус для вкусных бутербродов с морепродуктами или мясом.

Фото: commons.wikimedia.org by Marion Deveaud is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

2/3 стакана сгущённого молока с сахаром

1/4 стакана белого уксуса

1/2 чайной ложки чесночного порошка

Приготовление

Взбейте сгущённое молоко, уксус и чесночный порошок в небольшой миске до получения однородной массы. Поставьте соус в холодильник минимум на 1 час перед подачей.