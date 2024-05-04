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Вкуснее майонеза! Готовим домашний морской соус для вкусных бутербродов

Как приготовить морской соус

0:29
Еда

Домашний морской соус для вкусных бутербродов с морепродуктами или мясом.

Как приготовить морской соус
Фото: commons.wikimedia.org by Marion Deveaud is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 2/3 стакана сгущённого молока с сахаром
  • 1/4 стакана белого уксуса
  • 1/2 чайной ложки чесночного порошка

Приготовление

Взбейте сгущённое молоко, уксус и чесночный порошок в небольшой миске до получения однородной массы. Поставьте соус в холодильник минимум на 1 час перед подачей.

Соус, который сделает любое блюдо намного вкуснее
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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