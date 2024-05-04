Топ-5 районов Москвы с наибольшим снижением цен на первичное жилье в 2024 году

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Известны районы Москвы, где больше всего подешевели новостройки

1:43
Недвижимость » Аналитика

С января текущего года наибольшее падение цен на новостройки было зафиксировано в Тверском, Алексеевском и Красносельском районах Москвы, как выяснили специалисты из "Инком-Недвижимость". Исследование касалось жилой недвижимости в пределах старой черты города.

Известны районы Москвы, где больше всего подешевели новостройки
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы by Москомархитектура is licensed under CC0

Самое значительное снижение цен произошло в Тверском районе, где к апрелю средняя стоимость квадратного метра составила 777,9 тыс. рублей, что на 52,7% ниже, чем в начале года.

Алексеевский район занял второе место с падением цен на первичное жилье до 385,9 тыс. рублей за квадратный метр, что на 9,66% меньше по сравнению с январем.

Красносельский район, где цена за квадратный метр упала до 636 тыс. рублей, оказался на третьем месте с уменьшением цен на 7,27% с начала года.

На четвертом месте расположился Бескудниковский район, где стоимость "квадрата" снизилась на 4,04%, достигнув отметки в 315,5 тыс. рублей, а пятую позицию занял район Крюково с понижением цен на 3,9% до 391,6 тыс. рублей.

Причиной лидерства Тверского района в рейтинге снижения цен стало появление на рынке новых, более доступных жилых объектов, что привело к изменению в структуре предложения и средней стоимости квадратного метра, пояснили аналитики.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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