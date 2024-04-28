Чудо архитектуры: искусственные острова мира, о которых мало кто знает

Топ самых известные искусственных островов, о которых мало кто знает

2:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Не сказать, чтобы на материках было недостаток территории, но всегда не хватает людям, особенно если это касается какого-то конкретного места. Поэтому сегодня эту проблему довольно легко решить — созданием искусственных островов.

Фото: flickr.com by LuxTonnerre is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Хотя это может показаться странным, в разных уголках мира уже существует множество искусственных островов, на которых возводятся различные сооружения, некоторые из которых очень привлекательны для туристов.

Среди наиболее известных искусственных островов:

Аэропорт Кансай в Японии

Этот международный аэропорт имеет терминалы протяженностью почти в два километра, что делает его одним из крупнейших искусственных островов. Он был построен в 1994 году без современных технологий, но до сих пор успешно функционирует и привлекает туристов, обеспечивая безопасность даже в условиях сейсмической активности.

Этот международный аэропорт имеет терминалы протяженностью почти в два километра, что делает его одним из крупнейших искусственных островов. Он был построен в 1994 году без современных технологий, но до сих пор успешно функционирует и привлекает туристов, обеспечивая безопасность даже в условиях сейсмической активности. Остров Жемчужина в Катаре

Этот остров поражает своей формой и разнообразием сооружений. Изначально задумывался как туристический объект, но в настоящее время также используется для проживания и работы, хотя стоит это не дешево.

Этот остров поражает своей формой и разнообразием сооружений. Изначально задумывался как туристический объект, но в настоящее время также используется для проживания и работы, хотя стоит это не дешево. Пальмовые острова в Дубае

Эти необычные по форме архипелаги были созданы для привлечения внимания, и сейчас они активно посещаются туристами благодаря своим курортам и аттракционам.

Эти необычные по форме архипелаги были созданы для привлечения внимания, и сейчас они активно посещаются туристами благодаря своим курортам и аттракционам. Город Сонгдо в Южной Корее

Этот "остров-город" быстро разрастается, привлекая уже более 100 тысяч жителей, несмотря на то, что его строительство считается незавершенным.

Этот "остров-город" быстро разрастается, привлекая уже более 100 тысяч жителей, несмотря на то, что его строительство считается незавершенным. Аэропорт Чхеклапкок в Китае

Еще один пример аэропорта, построенного на искусственном острове в открытом море. Он обеспечивается различными видами транспорта, что облегчает доступ к нему, и постоянно модернизируется.

Время и опыт показывают, что для туристов не имеет значения, искусственный остров это или естественный — важно лишь, что это интересное место для путешествий.