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Чудо архитектуры: искусственные острова мира, о которых мало кто знает

Топ самых известные искусственных островов, о которых мало кто знает

2:01
Туризм

Не сказать, чтобы на материках было недостаток территории, но всегда не хватает людям, особенно если это касается какого-то конкретного места. Поэтому сегодня эту проблему довольно легко решить — созданием искусственных островов.

Топ самых известные искусственных островов, о которых мало кто знает
Фото: flickr.com by LuxTonnerre is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Хотя это может показаться странным, в разных уголках мира уже существует множество искусственных островов, на которых возводятся различные сооружения, некоторые из которых очень привлекательны для туристов.

Среди наиболее известных искусственных островов:

  • Аэропорт Кансай в Японии
     Этот международный аэропорт имеет терминалы протяженностью почти в два километра, что делает его одним из крупнейших искусственных островов. Он был построен в 1994 году без современных технологий, но до сих пор успешно функционирует и привлекает туристов, обеспечивая безопасность даже в условиях сейсмической активности.

  • Остров Жемчужина в Катаре
    Этот остров поражает своей формой и разнообразием сооружений. Изначально задумывался как туристический объект, но в настоящее время также используется для проживания и работы, хотя стоит это не дешево.

  • Пальмовые острова в Дубае
    Эти необычные по форме архипелаги были созданы для привлечения внимания, и сейчас они активно посещаются туристами благодаря своим курортам и аттракционам.

  • Город Сонгдо в Южной Корее
    Этот "остров-город" быстро разрастается, привлекая уже более 100 тысяч жителей, несмотря на то, что его строительство считается незавершенным.

  • Аэропорт Чхеклапкок в Китае
    Еще один пример аэропорта, построенного на искусственном острове в открытом море. Он обеспечивается различными видами транспорта, что облегчает доступ к нему, и постоянно модернизируется.

Время и опыт показывают, что для туристов не имеет значения, искусственный остров это или естественный — важно лишь, что это интересное место для путешествий.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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