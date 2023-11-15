Премьер Эстонии Кая Каллас заявила о желании занять должность генсека НАТО

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Эстонский премьер Кая Каллас сообщила, что не против стать новым генеральным секретарём Североатлантического альянса.

Фото: openverse.org by FinnishGovernment is licensed under CC BY 2.0.

По её словам, она могла бы противостоять Москве, получив пост генсека НАТО.

"Каллас спросили, хотела бы она, чтобы её рассматривали на эту роль после ухода с должности генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга. Она ответила "да", — отмечает Politico.

Во время саммита Politico Defense премьер Эстонии не согласилась с тем, что украинский конфликт находится в состоянии тупика. Как подчеркнула политик, такие сведения об обстановке на линии соприкосновения играют на пользу РФ и являются "ловушкой" для Запада.

Ранее Каллас раскритиковала руководство Венгрии и Словакии за отказ от поддержки Вооружённых сил Украины (ВСУ). Помимо этого, её возмутило рукопожатие венгерского премьера Виктора Орбана и российского лидера Владимира Путина.

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