Специалисты NASA провели "воскрешение" старого зонда

Коллектив из Лаборатории реактивного движения НАСА успешно решил удаленно проблему с программным кодом зонда "Вояджер-1". В ноябре прошлого года зонд начал передавать загадочные сообщения, которые вызвали недоумение у инженеров, следивших за миссией.
Скоро выяснилось, что часть встроенной памяти вышла из строя, что неудивительно, учитывая значительный возраст аппарата — 47 лет.
Дополнительный анализ показал, что корень проблемы скрывается в подсистеме обработки полетных данных. Эта система должна "упаковывать" информацию о функционировании зонда и собранные им датчиками данные перед передачей информации через радиоканал на Землю. В силу ограниченного объема памяти код сообщений перестал помещаться в ней, а дополнительных мощностей на борту зонда "Вояджера" нет.
В результате команда использовала метод разделения данных на небольшие блоки, которые могли быть полностью умещены в памяти. Это значительно увеличило время передачи пакетов, поскольку теперь необходимо поочередно упаковывать и отправлять множество фрагментов, освобождая при этом память. Сигнал доходит до "Вояджера" с Земли не менее чем за 45 часов, поэтому проверка данного решения также заняла немало времени.
Таким образом, НАСА объявила о положительных результатах — в первый раз за несколько месяцев удалось собрать детальную информацию о состоянии технических систем зонда. Теперь инженеры приступят к дальнейшей настройке подсистемы с целью возобновления передачи и получения от "Вояджера" научной информации.
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