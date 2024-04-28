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Специалисты NASA провели "воскрешение" старого зонда

Ученые из NASA смогли "оживить" 47-ми летний Вояджер для получения собранных данных

1:42
Наука

Коллектив из Лаборатории реактивного движения НАСА успешно решил удаленно проблему с программным кодом зонда "Вояджер-1". В ноябре прошлого года зонд начал передавать загадочные сообщения, которые вызвали недоумение у инженеров, следивших за миссией.

Ученые из NASA смогли "оживить" 47-ми летний Вояджер для получения собранных данных
Фото: nasa.gov by NASA is licensed under Public Domain

Скоро выяснилось, что часть встроенной памяти вышла из строя, что неудивительно, учитывая значительный возраст аппарата — 47 лет.

Дополнительный анализ показал, что корень проблемы скрывается в подсистеме обработки полетных данных. Эта система должна "упаковывать" информацию о функционировании зонда и собранные им датчиками данные перед передачей информации через радиоканал на Землю. В силу ограниченного объема памяти код сообщений перестал помещаться в ней, а дополнительных мощностей на борту зонда "Вояджера" нет.

В результате команда использовала метод разделения данных на небольшие блоки, которые могли быть полностью умещены в памяти. Это значительно увеличило время передачи пакетов, поскольку теперь необходимо поочередно упаковывать и отправлять множество фрагментов, освобождая при этом память. Сигнал доходит до "Вояджера" с Земли не менее чем за 45 часов, поэтому проверка данного решения также заняла немало времени.

Таким образом, НАСА объявила о положительных результатах — в первый раз за несколько месяцев удалось собрать детальную информацию о состоянии технических систем зонда. Теперь инженеры приступят к дальнейшей настройке подсистемы с целью возобновления передачи и получения от "Вояджера" научной информации.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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