В Эстонии выяснили, почему компании страны боятся уходить из России

3:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

На фоне происходящего вокруг премьер-министра Эстонии Каи Каллас, в этой стране вдруг резко вырос интерес к деятельности компаний, которые ведут деятельность в России.

Фото: Creativecommons

Напомним, некоторое время назад выяснилось, что муж эстонского премьера владел долей в компании, которая вела бизнес в России. И всё бы ничего, тем более, что компания эта не нарушала санкций Евросоюза. Вот только Кая Каллас неоднократно требовала от эстонских фирм свернуть деятельность в России.

По поводу компании мужа она объяснила, что ничего не знала о её деятельности. И вот уже несколько недель отказывается уходить в отставку.

Между тем, в нашей стране продолжают вести деятельность эстонские компании. Помимо желания получить прибыль, эстонских предпринимателей в России удерживает страх перед неустойками, трудности в поиске новых рынков и препятствия со стороны РФ, объясняет издание ERR.

Оно приводит мнение главы компании Hekotek Хейки Эйнпауля. Эта компания производит оборудование для деревообрабатывающей промышленности и до февраля 2022 года получило от российских предприятий заказов на сто миллионов евро.

Теперь Эйнпауль говорит, что если русские потребуют свои деньги, то компания, которую он возглавляет, попросту разориться. Перспектива разбирательств в арбитраже господина тоже не прельщает.

По словам Эйнпауля, спешно свернуть бизнес в России себе могли позволить предприятия, для которых доля российского рынка не является значительной.

По его мнению, при выходе из бизнеса с Россией предприятиям могли бы помочь государство и Евросоюз. "Введите санкции и полный бойкот России при помощи закона. Тогда мы сможем разговаривать с россиянами совершенно иначе", — заявил Эйнпауль. То есть, проще говоря, не возвращать деньги.

Руководитель отдела предпринимательства и потребительской среды министерства экономики и коммуникаций Эстонии Мари Алликмаа подтвердила, что санкции помогают защитить предпринимателей от требований.

По её словам, это также прописано в законе о санкциях. "Но если речь идет о товарах, которые не попадают под санкции, то действительно, в случае досрочного расторжения договора есть большой риск и высокая вероятность того, что будет взыскана неустойка", — пояснила Алликмаа.

Причём судебный иск в таком случае будет подаваться не в России, а в стране происхождения требования. По словам Алликмаа, в этом случае не исключено вынесение решения эстонским судом в пользу российской компании. Шанс потерять большие деньги, конечно, эстонских предпринимателей совершенно не вдохновляет. Потому ждут теперь решений Евросоюза, как вышупомянутый Хейки Эйнпауль.

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