Экс-сотрудник СБУ Прозоров заявил, что за покушением на его жизнь стоит киевский режим

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Прозоров назвал подрыв своего автомобиля терактом украинских спецслужб

1:17
Происшествия

Бывший офицер Службы безопасности Украины Василий Прозоров, чей автомобиль был взорван в пятницу в Москве, заявил, что это была неудавшаяся террористическая атака, организованная киевским режимом и украинскими спецслужбами.

Прозоров назвал подрыв своего автомобиля терактом украинских спецслужб
Фото: flickr.com by Схакиров is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

У Прозорова нет сомнений, что это очередная попытка террористического акта, совершенная киевским режимом и его спецслужбами, заявил он видео, опубликованном в Telegram-канале посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.

Обращаясь к украинской стороне, Прозоров добавил: "У вас ничего не вышло, потому что Бог на нашей стороне".

Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что на севере Москвы под внедорожником Toyota Land Cruiser сработало неизвестное взрывное устройство, в результате чего пострадал владелец автомобиля.

Василий Прозоров до 2014 года работал в Управлении СБУ по Запорожской области. Затем он перевелся в Киев, где служил в Антитеррористическом центре СБУ и совершал командировки в Донбасс. В 2018 году Прозоров переехал в Россию и в последнее время занимался расследованиями преступлений киевского режима, в том числе готовил фильм-расследование о событиях 2 мая 2014 года в Одессе.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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