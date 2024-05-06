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Любовь Степушова
ВС РФ проведут тренировку перед использованием тактического ядерного оружия

Русский солдат уже был в Париже и Берлине, настало время повторить

4:12
Мир

Минобороны РФ проведёт учения по тактическому ядерному оружию, чтобы остудить пыл западных политиков, которые намерены помочь Украине своими войсками.

Русский солдат уже был в Париже и Берлине, настало время повторить
Фото: coralreef.noaa.gov by Министерство энергетики США

Запад тестирует готовность РФ победить

Президент Франции Эмманюэль Макрон, не переставая, угрожает ввести войска на Украину. И даже появились независимые подтверждения того, что первые 100 человек из французского "Иностранного легиона" уже находятся в Славянске. Макрон обозначил и условия ввода контингента: прорыв ВС РФ и просьба Украины.

Итальянская газета La Repubblica назвала три красные линии, за которыми может случиться прямое вмешательство НАТО. Это

  • угроза прорыва линии обороны ВСУ,
  • участие в конфликте Белоруссии,
  • а также перенос боевых действий на территорию стран Прибалтики, Польши или Молдавии или "провокации" в их отношении.

Понятно, что такой "провокацией" сегодня может стать буквально любое событие — якобы хакерская атака или якобы диверсия. Как пишет британская Financial Times, РФ якобы "готовит взрывы, поджоги и нанесение ущерба европейской инфраструктуре с помощью своих агентов и доверенных лиц".

Подлил масла в огонь и британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон словами том, что Британия снимает ВСУ запрет на удары в стратегическую глубину России.

Дождались адекватной реакции Кремля

Кремль, наконец-то, перестал уверять, что мы не имеем интереса идти войной за пределы Украины, и сегодня повысил ставки.

Россия проведёт учения по тактическому ядерному оружию, сообщило Минобороны РФ.

Это означает, что Кремль понимает угрозу эскалации и готов ответить применением тактического ядерного оружия по самым ретивым участникам:

  • Франции,
  • странам Прибалтики,
  • Польше,
  • Молдавии.

По словам пресс-атташе Кремля Дмитрия Пескова, учения — это ответ Западу на провоцирование беспрецедентного витка напряжённости на Украине.

Об этом же заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram:

"Отправка своих войск (НАТО) на территорию Украины повлечёт прямое вступление их стран в войну, на которое нам придётся отвечать".

По его словам, этом случае "никому из них не укрыться ни на Капитолийском холме, ни в Елисейском дворце, ни на Даунинг стрит, 10. Наступит мировая катастрофа". Медведев сравнил текущую ситуацию с Карибским кризисом в 1960-х.

Ситуация тяжёлая, так как заявления и уже действия Макрона и других являются зондажом реакции России и других стран мира на возможность начала третьей мировой войны.

И надо такую возможность не отметать, а над ней думать. Есть уверенность, что это делается.

Русский солдат может повторить

У ВС РФ огромные преимущества перед западной военной машиной...

  1. Не надо согласовывать ни с кем свои решения — один верховный главнокомандующий, один приказ.
  2. Раскручена военная промышленность, которая сейчас производит в четыре раза больше снарядов, чем весь западный ВПК.
  3. Армия обстреляна, имеется опыт ведения большой войны передовым оружием, в том числе БПЛА.
  4. Имеется гиперзвуковое оружие и опыт в его применении.
  5. Осуществлён выход на новый уровень в РЭБ, которая глушит западные сигналы.
  6. Налицо преимущество в моральном настрое. Россия сосредоточилась и понимает историческую важность момента. Запад же будет мусолить и сомневаться — западная демократия не сможет организовать ничего для успеха, хотя обладает экономическим преимуществом. Однако оно больше виртуальное и совсем не мобильное.

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Что будет, если Россия проведет испытания ядерного оружия
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы нато война дэвид кэмерон дмитрий песков дмитрий медведев эммануэль макрон
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