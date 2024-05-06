ВС РФ проведут тренировку перед использованием тактического ядерного оружия

Минобороны РФ проведёт учения по тактическому ядерному оружию, чтобы остудить пыл западных политиков, которые намерены помочь Украине своими войсками.
Президент Франции Эмманюэль Макрон, не переставая, угрожает ввести войска на Украину. И даже появились независимые подтверждения того, что первые 100 человек из французского "Иностранного легиона" уже находятся в Славянске. Макрон обозначил и условия ввода контингента: прорыв ВС РФ и просьба Украины.
Итальянская газета La Repubblica назвала три красные линии, за которыми может случиться прямое вмешательство НАТО. Это
Понятно, что такой "провокацией" сегодня может стать буквально любое событие — якобы хакерская атака или якобы диверсия. Как пишет британская Financial Times, РФ якобы "готовит взрывы, поджоги и нанесение ущерба европейской инфраструктуре с помощью своих агентов и доверенных лиц".
Подлил масла в огонь и британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон словами том, что Британия снимает ВСУ запрет на удары в стратегическую глубину России.
Кремль, наконец-то, перестал уверять, что мы не имеем интереса идти войной за пределы Украины, и сегодня повысил ставки.
Россия проведёт учения по тактическому ядерному оружию, сообщило Минобороны РФ.
Это означает, что Кремль понимает угрозу эскалации и готов ответить применением тактического ядерного оружия по самым ретивым участникам:
По словам пресс-атташе Кремля Дмитрия Пескова, учения — это ответ Западу на провоцирование беспрецедентного витка напряжённости на Украине.
Об этом же заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram:
"Отправка своих войск (НАТО) на территорию Украины повлечёт прямое вступление их стран в войну, на которое нам придётся отвечать".
По его словам, этом случае "никому из них не укрыться ни на Капитолийском холме, ни в Елисейском дворце, ни на Даунинг стрит, 10. Наступит мировая катастрофа". Медведев сравнил текущую ситуацию с Карибским кризисом в 1960-х.
Ситуация тяжёлая, так как заявления и уже действия Макрона и других являются зондажом реакции России и других стран мира на возможность начала третьей мировой войны.
И надо такую возможность не отметать, а над ней думать. Есть уверенность, что это делается.
У ВС РФ огромные преимущества перед западной военной машиной...
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