Киев должен в ближайшие дни направить Макрону запрос на ввод ВС Франции

Макрон дал Зеленскому шанс немедленно запросить ввод ВС Франции на Украину

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Эмманюэль Макрон предоставил Киеву шанс добиться ввода французского контингента на Украину. Он выдвинул всего лишь два условия для этого.

Фото: Openverse by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0

Два условия Макрона по вводу контингента на Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил намерение направить военный контингент Франции на Украину при двух условиях: прорыва РФ на фронте и запроса Киева.

"Если бы русские прорвались через линию фронта, если бы поступил запрос от Украины (чего сегодня нет), нам по закону пришлось бы задать себе этот вопрос", — заявил Макрон в интервью The Economist.

Нам — это лидерам ЕС, а вопрос журналиста был таким:

"Считаете ли вы, что другим лидерам (ЕС) придётся, в конечном итоге, разделить вашу позицию по этому вопросу (ввод войск на Украину), если мы хотим, наконец, добиться успеха в сдерживании России?"

Макрон уверен, что лидеры ЕС "не должны отбрасывать ввод войск "априори", поскольку летом 2022 они исключили отправку танков, дальнобойных ракет и авиации, но сейчас все это поставляется Украине".

"Многие страны в последующие недели (после заявления в феврале) заявили, что поняли наш подход, согласны с нашей позицией и что наша позиция верна", — сказал он.

Путин знает, на что способен Макрон

Макрон называет свою позицию "стратегической двусмысленностью", которая должна убедить российского президента Владимира Путина в том, "что мы полны решимости и что ему придётся рассчитывать на нашу решимость".

"Наш авторитет также зависит от определенной способности разубеждать, не давая полной ясности о том, что мы будем или не будем делать".

Заметим, что не заявления западных политиков убеждают в чём-либо Кремль, а данные разведки, в том числе нелегальной. А у Макрона звучит лишь забота об своём авторитете, а не забота об Украине.

Президенту Франции понравилась "агрессивность российской реакции" на его прежние высказывания, что убеждает его в правильно выбранной позиции.

"У меня есть чёткая стратегическая цель: Россия не может победить на Украине. Если Россия победит на Украине, у нас больше не будет безопасности в Европе".

Но что значит победить или не победить — не ясно. Западные политики и Макрон, в частности, не уточняют, что они понимают под этими словами.

Макрон призвал быть готовыми к тому, что ЕС больше не будет пользоваться защитой со стороны Соединенных Штатов Америки. "Мы должны подготовиться, чтобы защитить себя", — сказал он.

То есть, Париж рассчитывает на свой ядерный щит, который невелик по сравнению с российским.

Одно из условий уже есть, дело за запросом Киева

Прорыв, как называют сами украинские аналитики, уже идёт — под Очеретино на трёх направлениях с угрозой обвала всей линии фронта.

Следовательно, Киеву пора воспользоваться шансом втянуть хотя бы одну страну в прямой конфликт с РФ. И тогда посмотрим, чего стоят слова Макрона.

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