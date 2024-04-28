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Любовь Степушова
Всё готово для удара ВСУ по Крымскому мосту. Как это будет и каков ответ РФ

Удар ВСУ по Крымскому мосту может привести к "горячей" войне России с Западом

4:13
Мир

Запад официально подтвердил готовящийся удар ВСУ по Крымскому мосту. Дело идёт к разрыву дипотношений РФ с рядом стран, а это шаг к "горячей" войне.

Удар ВСУ по Крымскому мосту может привести к "горячей" войне России с Западом
Фото: rosavtodor.gov.ru by Росавтодор is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Запад дал "зелёный свет" на атаку Крымского моста

Официальное лицо — посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс откровенно намекнул на готовящийся удар по Крымскому мосту.

"Если у кого-то не было возможности сфотографироваться на мосту, время ещё есть", — написал в соцсети посол, снабдив пост фотографиями Крымского моста и запусков ракет.

Кроме того, что с Литвой за такие намёки надо разрывать дипотношения, опус посла говорит о том, что Запад дал Владимиру Зеленскому "зелёный свет" на атаку моста.

В прессе же таких сигналов масса. Так, например, 4 апреля британское издание The Sun сообщило, что в ВСУ планируют уничтожить Крымский мост до середины июля. В статье сообщается, что для атаки понадобятся, по меньшей мере, 20-40 ракет Storm Shadow, морские беспилотники и истребители F-16.

Украинские источники указывают, что атака должна состояться в начале мая и, скорее всего, на 7-ое (инаугурация Владимира Путина) или 9-ое мая.

Репетиции и подготовка к удару по Крымскому мосту идут давно

Для этого готово не только британское оружие — Вашингтон тайно выделил Киеву ракеты ATACMS дальностью до 300 км. Российские источники подтверждают, что ВСУ уже использовали их для удара по ПВО под Бердянском.

Сегодня ночью были произведены пуски ATACMS по подразделениям ПВО на мысе Тарханкут, предварительно с кассетной боевой частью. Все уничтожены. Беспилотники НАТО уже больше суток висят над Чёрным морем, фиксируя сигналы ПВО.

Крымский мост — символ новой РФ, поэтому он выбран целью, но на ход СВО его поражение не окажет влияния.

Почему это не будет фактором, влияющим на ход боевых действий?

Для разрушительной атаки надо ударить сразу всем арсеналом имеющихся у ВСУ ракет чтобы ПВО РФ хоть несколько, но пропустила (100% гарантии не бывает).

АТАСМS запускаются с установок HIMARS, но их мало и они должны быть стянуты к ЛБС. Российские специалисты указывают, что как только включается станция наведения HIMARS, то её сразу же обнаруживают и "туда уходит "Искандер" или пара".

Время развернуть и собрать пусковую установку — это всего 7-8 минут. Отсюда обеспечить "массовость" пусков, что бы проломить российское ПВО, невозможно. Можно, конечно, подождать прибытия носителей АТАСМЫ — самолётов F-16, но Минобороны РФ объявило о прибытии на фронт ЗРК С-500 "Прометей", которые закроют небо Крыма от любых дальнобойных ракет.

Ответ Кремля уничтожит мосты Украины и отключит её от света

Украинские паблики гадают, каким будет ответ Кремля.

Скорее всего:

  • Украину отключат от всей электроэнергии и будут постоянно бить по распределительным станциям. Для этого осталось совсем немного — два, три массированных удара;
  • выведут из строя подземные хранилища газа;
  • ударят по мостам через Днепр, возможно, по мостам нанесут удары "чем-то очень большим и мощным, чтобы сразу одним ударом их "свалить".
  • снова начнут сильно бить по портам.

Несомненно, новый массированный удар по Крымскому мосту обозначит переход на новый уровень эскалации в прокси-войне РФ с Западом. Это означает, что никаких переговоров не будет и, в зависимости от силы разрушений, возможен разрыв дипотношений с США и Британией. А это шаг к "горячей" войне.

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Атака на Крымский мост: истинные цели и последствия
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы всу вкс рф теракт великобритания линас линкявичус
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