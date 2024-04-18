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Любовь Степушова
Полковник ВВС Франции рассказал, почему Макрон потерял историческую память

Лётчик ВВС Франции: Макрон — марионетка США, но у Украины нет шансов

Мир

Александр I сохранил целостность Франции после разгрома армии Наполеона. При президенте Макроне историческая память французских элит утеряна, хотя французы любят Россию.

Лётчик ВВС Франции: Макрон — марионетка США, но у Украины нет шансов
Фото: Openverse by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0

Франция и Россия всегда были благодарны друг другу

Российско-французские отношения всегда были особыми, если вспомнить, что российский император Александр I сохранил целостность Франции после разгрома армии Наполеона, в то время как британцы хотели расчленить страну.

Советский лидер Иосиф Сталин настоял на вводе Франции в Совбез ООН после окончания Второй мировой войны. Можно вспомнить также положительную для РФ роль экс-президента Николя Саркози в урегулировании российско-грузинского конфликта и долгий отказ Франции от военного членства в НАТО.

Уже после Крымской весны экс-президент Франсуа Олланд передал приглашение российскому коллеге Владимиру Путину прибыть на торжества, посвящённые 80-летию высадки в Нормандии во Второй мировой войне.

"У нас могут быть разногласия с Владимиром Путиным, но я не забываю и никогда не забуду, что русский народ отдал миллионы жизней" во время Второй мировой войны, заявил тогда бывший президент Франции.

И только во Франции творчество великого Фёдора Достоевского знают и любят больше, чем в России.

Полковник ВВС Франции: Макрон — марионетка США и "психопат"

С тех пор много воды утекло, и при президенте Эмманюэле Макроне Франция стала враждебной России, потеряв историческую память.

"Внешняя политика современной Франции продиктована двумя обстоятельствами: зависимостью Макрона от США и его неадекватностью", — сказал полковник в отставке французских ВВС Режи Шамань.

Эксперт объяснил воинственные заявления* президента Франции двумя обстоятельствами:

  • "его послали США проводить свою политику по доверенности",
  • он "психопат, воодушевлённый возможностью контролировать жизни своих граждан".

"У Украины нет ни единого шанса победить в этой войне"

Шамань убежден, что Украина обречена на поражение от России из-за нехватки людей, оружия и мотивации.

"Украинская армия находится в упадке. Война подходит к той точке, где российская армия может продвигаться вперёд гораздо быстрее. Заявления российской стороны показывают, что Украине лучше принять условия России. У Украины нет ни единого шанса победить в этой войне", — сказал эксперт.

По его словам, военные возможности России несоизмеримо сильнее, чем у коалиции Украины и Запада.

Французы не хотят терять связи с Россией

Шамань напомнил, что "системное уничтожение французского государства идёт со времен Саркози":

"Много французов любят Россию. Мы прекрасно помним, как Александр I, русский император, выступил за сохранение нашей территориальной целостности после наполеоновских войн, в то время как Англия хотела нас расчленить. Я уверен, что в нашем народе нет ненависти к России и русским. Нас не радует, что у власти такие люди, как Макрон”.

Шамань не один такой, "пророссийский". Французские генералы в отставке, собравшиеся в "Круге армейских размышлений" (CRI) 4 марта выступили с открытым призывом к прекращению огня на Украине.

Согласно опросу CSA для Europe 1, CNews и JDD, 76% французов выступают против отправки французских войск на Украину. И это весьма значительное большинство довольно однородно по полу (77% мужчин, 75% женщин).

*26 февраля Эмманюэль Макрон впервые упомянул об отправке западных войск для боевых действий на территории Украины. Эта позиция была подтверждена 16 марта: "Возможно, в какой-то момент (я не хочу этого, я не буду проявлять инициативу) нам придётся проводить операции на местах".

Начальник штаба вооружённых сил генерал Пьер Шилль в статье, опубликованной в газете Le Monde 20 марта, подтвердил, что "армия готова". Батальон численностью около 800 французских солдат дислоцируется в Румынии в Синку, ещё 20 тысяч солдат можно мобилизовать.

"Франция имеет возможность ввести в коалицию дивизию или около 20 тысяч человек в течение 30 дней", — сказал генерал Шилль.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы франция николя саркози
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