Несмотря на агрессивную риторику Макрона, Франция впереди всех в Европе по закупкам российского газа

Франция обогнала Венгрию по закупкам российского природного газа

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Франция стала самым активным покупателем российского газа в Европе, обогнав Венгрию. По данным евростата, за февраль она приобрела СПГ на 322,3 миллиона евро.

Фото: commons.wikimedia.org by Bella Bellini is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Это на 10% больше, чем в предыдущем месяце. В результате она стала основным импортером российского газа в Евросоюз.

Венгрия сократила импорт газа на треть и заняла второе место. Испания с импортом СПГ на 118,3 миллиона евро занимает третью позицию.

Греция увеличила закупки газа у России в 7,8 раза — до 110,4 миллиона евро, Финляндия и Швеция — вдвое.

В целом, в прошлом году страны ЕС закупили более половины экспортируемого Россией СПГ. В конце зимы Евросоюз приобрел у России газа на 1,1 миллиарда евро.