Скелетонистка Канакина рассказала о беременности

Спортсменка Канакина сообщила, что ждет ребенка

Российская скелетонистка 28-летняя Юлия Канакина в соцсетях сообщила, что ждет пополнения в семье.

Фото: flickr.com by Thomas Pompernigg is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Девушка выложила видео и фото вместе со своим мужем бобслеистом Михаилом Мордасовым, где видно ее округлившийся живот.

Портал "СЭ" пишет, что Юлия вышла замуж в июле 2022 года.

"Наше начало и продолжение", — подписала Канакина публикацию.

Отметим, что спортсменка участвовала в зимних Олимпийских играх 2022 года, где по итогам четырех спусков заняла 11-е место.