Скелетонистка Канакина рассказала о беременности

Российская скелетонистка 28-летняя Юлия Канакина в соцсетях сообщила, что ждет пополнения в семье.
Девушка выложила видео и фото вместе со своим мужем бобслеистом Михаилом Мордасовым, где видно ее округлившийся живот.
Портал "СЭ" пишет, что Юлия вышла замуж в июле 2022 года.
"Наше начало и продолжение", — подписала Канакина публикацию.
Отметим, что спортсменка участвовала в зимних Олимпийских играх 2022 года, где по итогам четырех спусков заняла 11-е место.
Стас Михайлов, известный российский исполнитель, отметил свой 55-летний юбилей крупным концертом.