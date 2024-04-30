Прорыв Tesla в Китае: полное самоуправление теперь реальность

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Tesla получает одобрение для запуска автономного вождения в Китае

1:33
Авто

Акции Tesla резко выросли после того, как стало известно, что генеральный директор компании Илон Маск получил одобрение китайских властей на внедрение программного обеспечения для полного автономного вождения (FSD) на территории Китая.

Tesla получает одобрение для запуска автономного вождения в Китае
Фото: Wikipedia by Granada is licensed under CC BY-SA 4.0

Во время 24-часового визита в Пекин, как сообщает Wall Street Journal, Маску сообщили о предварительном одобрении FSD. Bloomberg сообщил, что Tesla будет использовать данные уличного картографирования от китайской компании Baidu для работы FSD, что также способствовало одобрению регуляторов с учётом соблюдения требований безопасности данных.

Акции Tesla закрылись с ростом на 15.3%, достигнув максимума с марта текущего года. Цена на FSD в Китае пока не раскрыта, тогда как в США она составляет $8,000 за пожизненное использование и $99 в месяц по подписке. Этот шаг значительно укрепит позиции Tesla на китайском рынке в конкуренции с местными производителями авто и технологическими гигантами, такими как Xiaomi.

Интеграция FSD в Китае считается значительным успехом для Tesla, поскольку компания стремится оставаться на переднем крае инноваций и технологий. Помимо улучшения продаж, Tesla стремится мигрировать данные с китайских серверов на сервера в США, что ускорит обучение алгоритмов для глобального использования их автономных технологий.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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