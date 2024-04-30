Кошку выворачивает наружу: важно действовать быстро при таком симптоме

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Ветеринары рассказали, что делать, если кошку тошнит

1:04
Зоосфера » Кошки

Рвота шерстью у кошек считается нормальным явлением, пока она не становится регулярной. Существует несколько причин, почему кошка может часто блевать шерстью, таких как периодическое линька, нарушения обмена веществ, проблемы с пищеварительной системой или другими органами.

Ветеринары рассказали, что делать, если кошку тошнит
Фото: Wikipedia by Alejandra Coral aleka is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Конечно, заботливому владельцу кошки хочется помочь своему питомцу, и лучшее, что он может сделать, это обратиться к ветеринару.

Пока вы готовитесь к визиту в ветеринарную клинику, можно попробовать облегчить страдания животного следующими способами:

  • Поощряйте кошку пить больше воды, так как недостаток жидкости может затруднять прохождение шерсти через кишечник. Важно следить за тем, чтобы ваша кошка употребляла достаточное количество воды, и поощрять ее к этому.
  • Используйте специальные мальт-пасты, которые помогают выводить шерсть из организма, размягчая шерстяные комки. Эти пасты способствуют более легкому прохождению шерсти и ее выводу из организма.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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