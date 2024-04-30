Обнаружено сходство кур и человека: мы одинаково реагируем на эмоциональное возбуждение

Исследование, опубликованное в журнале Applied Animal Behavior Science (AABS), показывает, что куры, подобно людям, могут краснеть в ответ на эмоциональное возбуждение.
Этолог Дельфин Суле и его коллеги из Университета Тура исследовали покраснение у кур в различных сценариях, таких как купание в пыли и кормление мучными червями, а также в ситуациях страха.
Используя видеозаписи и алгоритмы анализа, они обнаружили, что уменьшение покраснения может указывать на спокойствие, тогда как усиленное покраснение связано с высоким эмоциональным возбуждением. Результаты также показали, что куры, привыкшие к людям, демонстрируют меньше страха и покраснения. Эти данные могут помочь в оценке благополучия кур и интерпретации их социальных взаимодействий.
В исследовании подчёркивается когнитивная, эмоциональная и социальная сложность кур, а также важность понимания их эмоциональных состояний для улучшения отношений между человеком и животным.
Стас Михайлов, известный российский исполнитель, отметил свой 55-летний юбилей крупным концертом.