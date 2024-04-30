Обнаружено сходство кур и человека: мы одинаково реагируем на эмоциональное возбуждение

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AABS: куры могут краснеть из-за эмоционального возбуждения

Наука

Исследование, опубликованное в журнале Applied Animal Behavior Science (AABS), показывает, что куры, подобно людям, могут краснеть в ответ на эмоциональное возбуждение.

AABS: куры могут краснеть из-за эмоционального возбуждения
Фото: commons.wikimedia.org by JTdale is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Этолог Дельфин Суле и его коллеги из Университета Тура исследовали покраснение у кур в различных сценариях, таких как купание в пыли и кормление мучными червями, а также в ситуациях страха.

Используя видеозаписи и алгоритмы анализа, они обнаружили, что уменьшение покраснения может указывать на спокойствие, тогда как усиленное покраснение связано с высоким эмоциональным возбуждением. Результаты также показали, что куры, привыкшие к людям, демонстрируют меньше страха и покраснения. Эти данные могут помочь в оценке благополучия кур и интерпретации их социальных взаимодействий.

В исследовании подчёркивается когнитивная, эмоциональная и социальная сложность кур, а также важность понимания их эмоциональных состояний для улучшения отношений между человеком и животным.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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