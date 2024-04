Обнаружено сходство кур и человека: мы одинаково реагируем на эмоциональное возбуждение

Исследование, опубликованное в журнале Applied Animal Behavior Science (AABS), показывает, что куры, подобно людям, могут краснеть в ответ на эмоциональное возбуждение.

Фото: commons.wikimedia.org by JTdale is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported